Valami bűzlik Dániában, és a receptet akár Stephen King is megirigyelheti, ha épp Skandinávia felé figyel thrillertémát keresve. A dán nyércek sztoriját mégis az élet írta: miután kiderült, hogy több százan betegedtek meg a tenyésztésükre létrehozott farmokon egy, a nyércekben létrejött és az embereknek zoonózissal átadott koronavírustörzstől, az ország miniszterelnöke, Mette Fredriksen az ország összes, mintegy 15 millió nyércének kivégzését rendelte el.

A sokkos tenyésztőknek a rendőrség és a katonaság "segített", ha esetleg nem sikerült volna határidőre leölniük az állatokat, majd kiderült, hogy a kormány illegálisan rendelte el a nyércmészárlást.

Kikeltek sírjukból

A Stephen King-i fordulat ezután következett. Ennyi tetemtől megszabadulni jókora feladat, és utóbb kiderült, az állatok maradványainak elhantolása során nem sikerült a lehető legnagyobb körültekintéssel eljárni. Az állatok testét tömegesen földelték el vékony réteg talajjal fedve, ám egyes területeken ezek a sekély sírhantok bizarr eseményekhez vezettek: az oszlásnak induló tetemek a bennük keletkezett gázoknak köszönhetően kiemelkedtek a rögök alól, írja a Washington Post. A dán sajtó által zombinyérceknek keresztelt állatok esetével kapcsolatosan Rasmus Prehn agrárminiszter úgy nyilatkozott: ő első perctől fogva inkább a testek elégetése mellett állt. Prehn egyébként viszonylag friss tagja a kormánynak, elődje, Mogens Jensen éppen a nyércbotrányba bukott bele.

A dán nyércthriller következő állomásában az állatok tetemének tömegsírokból hasonlatos helyekről történő exhumálása és elégetése következett, miközben Mette Frederiksen miniszterelnök egy üres nyércfarmot látogatott meg, ahol teljes védőfelszerelésben és könnyek között beszélt arról, milyen érzékenyen érintette őt is saját intézkedése. Ebben a videóban látható, milyen körülmények közt temették el a nyérceket, ám a képsorok megtekintését csak erős idegzetű olvasóinknak ajánljuk.

Másfélmillió nyérc nincs meg

A saga azonban itt még mindig nem ér véget: a legfrissebb fordulatban amellett, hogy nyilvánosságra került, egyes sírok helyét rosszul választották meg Dél-Jütlandban, így az oszlásnak indult nyércek szennyezhetik a talajvizet, fény derült még arra is, hogy másfél millió tetem hollétéről senki sem tud semmit.

A The Guardian számolt be arról, hogy az agrárminisztérium nem tud elszámolni azzal, hova került ez a rengeteg állat.

"Vadnak és megkérdőjelezhetőenk tűnik, de nem tudunk minden egyes tetemmel elszámolni. Sajnos ez az igazság. Valószínűleg többet temettek el, mint amennyiről tudtunk, jelenleg ez a legjobb tippünk" - nyilatkozta Rasmus Prehn. A minisztérium szerint 31 ezer tonna, azaz hozzávetőlegesen 11 millió nyérctetem ártalmatlanítására adott megbízást, viszont csak az alábbi adatok kerültek birtokukba a folyamattal kapcsolatban:

10 400 tonnát temettek el a nyugat-dániai Holstebro és Karup tömegsírjaiban,

14 000 tonnát egy egyébként is a szőrmeipar által használt gyárban ártalmatlanítottak,

2300 tonnát elégettek vagy hamarosan elégetnek,

4700 tonna, azaz nagyjából 1,5 millió tetem hollétéről azonban senki sem tud.

Ulla Tørnæs ellenzéki politikus szerint nagyon aggályos, hogy ennyi tetem holléte ismeretlen: a tömegsírok közelében élőknek véleménye szerint ugyanis joga van tudni, pontosan mennyi nyérc került lakhelyük közelében a földbe és milyen szennyezésre számíthatnak ebből kifolyólag.

Nem tudni, megérte-e

Csütörtökön a dán parlament vizsgálatot kezdeményezett az ügyben, egy környezetvédelmi ügynökség pedig a hatóságok gyors cselekvését szorgalmazza, mivel úgy vélik, a vizek szennyezése már meg is kezdődhetett.

A nyércek végét elhozó vírusmutáció a dán egészségügyi minisztérium december eleji közlése szerint szeptember 15. óta sehol nem volt kimutatható, az a legvalószínűbb, hogy eltűnt. Kérdés, hogy volt-e így értelme az azóta botrányt botrányra halmozó események láncolatát elindítani, de azt is a következő hónapok döntik el, hogy Frederiksen kormánya hogyan éli túl a nyércmészárlást. Miért veszélyes a nyérc? Kutyák, macskák, oroszlánok és tigrisek is elkapták már a koronavírust, de a nyérc tovább is tudja adni a betegséget az embernek. Összesen nyolc országban jelent meg a mutáns vírustörzs nyércekben. Lengyelország tagadja, hogy őket is érintené a dolog, Oroszországban pedig a nyércek beoltását tervezik a szőrmeiparág megmentésére. Dániában 2022-ig tilos lesz nyércet tenyészteni.

Nyitókép: jandenouden