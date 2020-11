Szakértő: bizonyosan kiújul majd a magyar–amerikai adok-kapok

Mostani állás szerint jól bevált politikusok kerülnek majd a legfontosabb tárcák élére, leginkább olyan „arcok”, akik korábbi demokrata adminisztrációk során, elsősorban Barack Obama elnöksége idején már kipróbálták magukat a politikában és a szakpolitikai területeken – fogalmazott az InfoRádiónak Káló Máté. Vagyis amellett, hogy a Biden-kabinet felkészítő csapata igyekezett egy „sok színű” csapatot összerakni, a szakértelem is kulcsfontosságú tényező. Így például adta magát a választás, hogy a külügyminiszter szinte bizonyosan a tapasztalt külügyér, a magyar felmenőkkel rendelkező Antony Blinken lesz, aki már Joe Biden alelnöksége alatt is fontos pozíciót töltött be a külügyi területen.

A külpolitikai elemző a lehetséges jövőbeni magyar és amerikai viszonyról úgy fogalmazott, hogy a stratégiai együttműködés területén aligha érdeke bármelyik félnek is, hogy fennakadások legyenek. Ugyanakkor irreális lenne azt gondolni, hogy azok a kritikák, amelyek Barack Obama regnálása alatt érték Magyarországot, majd Trump kormányzása alatt alábbhagytak, ne térnének vissza valamilyen formában a következő négy év során.

Erre például a demokrácia vagy a sajtószabadság kapcsán számíthat a magyar kormányzat,

a kritikák pedig várhatóan belpolitikai térre fogják terelni az amerikai külügyminiszternek, esetleg a leendő elnöknek a megközelítését, aminek a jelei már most is mutatkoznak a médiában. Elsősorban annak lesz kiemelt jelentősége – vélekedett a szakértő –, hogy budapesti nagykövetsége során Blinken édesapja előszeretettel támogatta a Közép-európai Egyetemet (CEU), és miután ez Soros Györgyhöz kapcsolható, várhatóak ezzel kapcsolatban támadások.

Káló Máté a belbiztonsági tárcára áttérve megjegyezte, azzal, hogy a kubai származású Alejandro Mayorkast jelölik a pozícióra, alapvetően egy érzékenységre próbálhat appeláni a Biden-kabinet. Arra, hogy igen, a bevándorlási törvény szigorát továbbá is meg kell tartania az Egyesült Államok szövetségi kormányzatának, de nem érzéketlen módon. A kinevezése tehát azt a komoly üzenetet hordozza magában, hogy részéről vélhetően nem kell olyan lépéseket várni, mint mondjuk a Trump-adminisztráció tisztségviselőitől korábban.

Ugyanakkor a nők szerepe is megnőhet a Biden-kabinetben, hiszen várhatóan a pénzügyminiszter a Fed – Trump által leváltott – korábbi elnöke, Janet Yellen lehet, míg a nemzetbiztonsági főtanácsadó Avril Haines, aki a CIA helyettes vezetője is volt. Tehát felkészült szereplők érkezhetnek – nők személyében – az említett kulcspozíciókba.

Azonban azt is látni kell, hogy

a szimbólumok önmagában nem elegendőek,

és bár a választók konstatálhatják, hogy megjelennek az őket úgymond delegáló társadalmi csoportoknak a tagjai, de ettől függetlenül, érdemi szakpolitikai kérdésekre is szükség lesz, elsősorban a szociális és egészségbiztosítási területeken, mert attól függetlenül, hogy milyen etnikumú, nemű a pozíciókat betöltők személye, a szakpolitikának az előrelépése fogja eldönteni, hogy 2022-ben milyen félidős választásra számíthat a demokrata párt, és menyire fognak rászolgálni a választói bizalomra.

