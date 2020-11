Washingtonban hivatalosan is megkezdődhet a hatalomátadás folyamata - erről az illetékes amerikai szövetségi hatóság vezetője levélben értesítette Joe Biden demokrata párti elnökjelöltet hétfőn este.

Miután hétfőn délután Michigan állam választási bizottsága hitelesítette Biden győzelmét, az Egyesült Államok Általános Szolgáltatások Igazgatóságának (GSA) vezetője, Emily Murphy a levélben szabad utat adott Biden munkatársainak a hatalomátadás megindításához, és egyben tudatta, hogy a hatóság biztosítja az anyagi forrásokat is a folyamathoz.

Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök jóváhagyta, hogy az átadás-átvételért felelős kormányügynökség megkezdje a kormányzati hatalom átadásának-átvételének hivatalos eljárását - tudatta maga Trump a Twitteren magyar idő szerint kedden hajnalban.

Azt írta: "nemzetünk érdekében javaslom Emily Murphynek és munkatársainak, hogy tegyék meg azt, amit meg kell tenniük a (hatalomátadási) protokollnak megfelelően". Majd hozzáfűzte, hogy "a munkatársaimnak is azt mondtam, hogy ugyanígy cselekedjenek".

Trump egy másik mikroblogbejegyzésben azt is leszögezte, hogy "erőteljesen folytatja" a küzdelmet, s úgy hiszi, hogy eredménnyel jár majd. Arról is írt egy további tweetben, hogy folytatják a küzdelmet a hamis szavazólapok és a "Dominion" ellen. Utóbbi szóval a Dominion Voting Systems Corporation nevű társaságra utalt, amelyet többször azzal vádolt, hogy a szavazatszámláló gépi szoftverük szabálytalanul "átfordított" egyes szavazatokat a demokratáknak.

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020