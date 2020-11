Pennsylvania is bekékült, most hullhat ki Donald Trump kezéből a Fehér Ház kulcscsomója

Noha továbbra is 253–214-re vezet az összesített szavazatszámok alapján a megszerzett elektorok számát tekintve a demokrata Joe Biden a republikánus elnök Donald Trumppal szemben, a legnagyobb, még függőben lévő kulcsállamban most fordult a kocka; a 20 elektort adó Pennsylvania is bekékült, ami azt jelenti, hogy a négy jelenlegi "kulcsállam" közül már csak Észak-Karolinában vezet Trump, Nevadában és Georgiában Bidennek áll a zászló.

Mutatjuk ezt a BBC - európai idő szerint délután negyed 4 óra táján érvényes - térképén is:

Mint korábbi cikkünkben megírtuk, néhány órával ezelőtt Georgia vált demokrata többségűnek látszóvá a levélszavazatokban mutatkozó masszív Biden-fölény hatására, most pedig jött Trump utolsó esélye, Pennsylvania, amely ha önmagában Bidené lesz, már hiába nyerné Trump a másik három állam elektorait, Nevada, Georgia és Észak-Karolina államéit.

A pennsylvaniai szavazatkülönbség jelenleg mintegy 5600, a feldolgozottság 98 százalékos.

Az ezzel kapcsolatos "matematikaórát" a BBC alapján itt írtuk meg.

Nyitókép: Dadiv Maxwell