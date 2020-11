Megfordult az állás Georgiában, tisztult a képlet

Már a Fox Newsnál "komótosabban", a térképét csak a valóban megszámlált szavazatok alapján frissítő – kékítő vagy pirosító –, jóslatokba nem bocsátkozó BBC-nél is megfordult az állás azon négy állam egyikében, ahol még zajlik a szavazatszámlálás és még van matematikai esély arra, hogy akár a republikánus Donald Trump amerikai elnök, akár a demokrata kihívó Joe Biden "elvigye" az adott állam elektorait.

Minden további részlet előtt mutatjuk az európai idő szerint péntek kora délután érvényes táblát, amelyről kiderült, a figyelem középpontjában álló négy állam közül a Ga.-val jelölt délkeleti Georgia a korábbi pirosról kékre váltott, vagyis Joe Biden vezetése látszik: Forrás: BBC (az interaktív térképért kattintson a képre vagy IDE)

Az összelektorszámot tekintve Joe Biden 253–214-re vezet Donald Trumppal szemben – 270 kell ahhoz, hogy valaki győztesnek mondhassa magát –, a regnáló elnök azonban korábban többször is jelezte, hogy a "hirtelen valahonnan előkerülő" demokrata voksok miatt jogi elégtételt kíván venni, négy államban már a feljelentését is megtette, valamint azt is megígérte, hogy a legfelsőbb bíróságig elviszi panaszát.

De nem csak emiatt nem jelenthető még ki a győztes személye az amerikai elnökválasztási versenyben.

Mint a BBC "matekórájából" kiderül, a voksszámolás 99 százalékánál tartó Georgia behúzásán kívül Joe Bidennek a Fehér Ház kulcsaiért még meg kell nyernie vagy Pennsylvaniát, vagy kettőt az alábbiak közül:

Nevada – itt bő 11 ezer szavazattal Biden vezet 89 százalékos feldolgozottságnál

Arizona – csaknem 50 ezres Biden-előny 90 százalékos összeszámláltságnál

Wisconsin – 20 ezres előny Bidennél, 99 százalékos a feldolgozottság.

Ha így maradnak ezek az állások, akkor Donald Trumpon még az sem segítene, ha Pennsylvaniát – ahol előnye folyamatosan apad a levélszavazatok összesítésével, de még mindig 18 ezer voks – megnyerné, innen ugyanis hiába húz be 20 elektort, még mindig szüksége lenne a négy jelenlegi kulcsállam – Georgia, Észak-Karolina, Nevada, Arizona – közül három elhódítására.

A BBC "matektanárainak" ábráján ugyanez: Forrás: BBC

A tendencia figyelése szempontjából fontos adat, hogy

a levélszavazatok - amelyek most is gyűlnek még - viszonylag nagy többségben Joe Biden támogatását mutatják, vagyis ahol ő vezet, már nehezebben kaphat ki.

Visszatérve a most "fordult" Georgiára: az állam szavazóinak száma nagyjából megegyezik azzal, mint ahányan Magyarországon az Országgyűlési választásokon a szavazóurnákhoz járulnak, ehhez képest a két elnökjelöltre leadott szavazatkülönbség eddig alig több ezernél, vagyis a differencia tizedszázalékban sem mérhető.

Nyitókép: MTI/EPA/Erik S. Lesser