Antigénteszt: eltérő területre fókuszálnak a csehek és a szlovákok

Szlovákiában a tervek szerint már az országos tesztelés hétvégi második fordulója utáni hétfőn, azaz november 9-én tesztelni fognak a szlovák–ukrán határszakaszon. Martin Klus külügyi államtitkár úgy tájékoztatott, hogy a többi határszakaszon csak november 15-e után kezdődhet meg a tesztelés. Mindezt a szükséges személyzeti kapacitással indokolta. „A teszteléshez rendőrökre, katonákra és egészségügyi szakemberekre van szükség, és mintegy 37 határátkelő marad majd nyitva a 60-ból” – fűzte hozzá a külügyi államtitkár.

Egyelőre 9 ezer olyan személyt terveznek letesztelni, aki heti rendszerességgel lépik át az ukrán határt.

A határon való tesztelés alól kivételt kaphatnak a kamionsofőrök és az ingázók.

Nekik elég lenne kéthetente teszteltetniük magukat. Klus szerint megvizsgálják az antigéntesztek megbízhatóságát is.

Az Ukrajnából Szlovákiába érkezetteket a belépés utáni ötödik napon PCR-tesztnek is alá fogják vetni. Továbbra is elismerik majd az Európai Unió területén végzett teszteket. Martin Klus kilátásba helyezte, hogy a légi forgalom fellendülése esetén az antigénteszteket a repülőtereken is bevethetik a jövőben. Az államtitkár megjegyezte: a határrezsimet érintő változások és a konkrét intézkedések elsősorban attól függenek, hogy hogyan fog alakulni a járványhelyzet.

Van 2 millió teszt, csak nem tudni, hogy hol

Csehországban a határon való tesztelés egyelőre nem került szóba, szerdától viszont minden idősotthon lakóján és dolgozóján elvégzik az antigéntesztet.

A szűrést a jövőben ötnaponként mindenütt megismétlik.

Az idősotthonoknál viszont arra panaszkodnak, hogy még egyetlen antigéntesztet sem kaptak a kormánytól. Ján Blatný egészségügyi miniszter azt állítja, hogy 2 millió antigéntesztjük van, de arra az újságírói kérdésre, hogy mégis hol, a tárcavezető nem tudott mit felelni. „Nem tudom a választ” – mondta.

Jiří Horecký, a szociális szolgáltatásokat nyújtó érdekképviselet vezetője épp ezért elmondta, hogy a tesztelést szerdán nem tudják elkezdeni. „Valószínű, hogy a teszteket csak a hét végén kapjuk kézhez, ezért a tesztelést csak a jövő héten tudjuk elindítani” – fogalmazott Horecký.

Csehországban hosszú idő után lassulni látszik a járvány terjedése. A legfrissebb adatok azt jelzik, hogy fokozatosan csökken az új igazolt fertőzöttek és a kórházban kezeltek napi száma, az elhalálozásoké ugyanakkor továbbra is gyorsan emelkedik. Az egészségügyi minisztérium szerda reggeli adatai szerint kedden 12 088 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumi vizsgálatok, ami mintegy 3500-zal alacsonyabb, mint egy héttel korábban.

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek