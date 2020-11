Pennsylvania miatt "ragadhat be" az amerikai elnökválasztás eredményhirdetése

Folyamatosan érkeznek az eredmények a befejeződött amerikai elnökválasztás után. Az egész világ az 50 állam közti úgynevezett csatatér államokra figyel, ahol eldől a szoros küzdelem, amely európai idő szerint szerda déltájt az elektorokat tekintve 224–213-as vezetést mutat a demokrata Joe Biden javára. Az elnökséghez 270-et kell összegyűjteni.

A regnáló republikánus elnök, a keddi amerikai éjszakában még a győzelméről is bejelentést tevő Donald Trump a BBC összeállítása szerint - sikert könyvelhet el Floridában (itt például 51,2 százakékon áll 96 százalékos feldolgozottság mellett), továbbá Ohióban, Texasban és Iowában is, de rendkívül szoros a verseny Arizonában (ez az állam 11 elektort ad és inkább Bidennek áll most), valamint Pennsylvaniában (20 elektor). Utóbbi államot nevezte Trump elnök kulcskérdésnek az elnökválasztás szempontjából. Nagy a csata még Észak-Karolinában és Georgiában is.

Kilenc államból közben még nem igazán vannak eredmények, amit az okoz, hogy rengeteg a levélszavazat. Emiatt történik, hogy

Wisconsinban már Trump és Biden is örülhetett az éjszaka folyamán

– jelenleg egy fordulat után hajszálnyival épp az utóbbi vezet, a BBC térképe szerint 89 százalékos feldolgozottságnál 49,2 százalékkal, 49,0 ellenében, a különbség 7121 szavazat (!) –, ám csak itt 150 ezer szavazat regisztrálása még hátravan, ráadásul az itteni voksok 57 százaléka levélszavazat. Ez az állam 10 elektort ad.

Visszatérve a kulcsfontosságú Pennsylvaniára: az állam demokrata kormányzója, Tom Wolf szerda hajnalban azt közölte,

még mindig 1 millió levélszavazatot kell feldolgozni.

A Fox News kommentárja szerint a 20 elektort adó állam eredményei tehát aligha érkeznek meg órákon belül, akár péntekig is várni kell a végső adatokra.

A BBC egész nap interaktív eredménytérképen mutatja az állást, pirossal Trump államait, kékkel a Biden által megnyerni vélteket tüntetik fel az ábrán. Pennsylvaniában a leadott, nem levél voksok alapján Trumpnak áll a zászló cikkünk készültekor: 55,41 a 43,6 százalék ellenében, 75 százalékos feldolgozottságnál; ez 618 840 szavazat különbség. Forrás: BBC, magyar idő szerint 12:58 (az interaktív térképért kattintson a fotóra vagy IDE)

Mindennek óriási jelentősége van, hiszen a levélszavazatok számlálása előtt biztosabbnak tűnt Donald Trump győzelme, mert az addigi részeredmények és előrejelzések szerint a déli ingadozó államok (például a floridai váratlan előny) után az északiakban is nyerni tudott volna. Ezután jöttek a levélszavazatok, és fordulat történt például Wisconsinban. Természetesen az eredmények közel sem véglegesek, ugyanakkor óriási hajrá és szoros verseny van most északon Michigan és Pennsylvania államban, valmint délen Georgia és Észak-Kalifornia államban.

Donald Trump győzelmi jelentését - amely győzelemhez Szlovénia miniszterelnöke már gratulált is - egyébként hevesen kritizálják Joe Biden kampánystábjában, akik nemcsak tiszteletlenségnek tartják a választói voksok összesítése előtti bejelentést az emberekkel szemben, de törvényességi aggályokról is beszélnek.

Az elnök viszont - mint ez korábbi megnyilatkozásaiból kiderül - attól tarthat, hogy a levélszavazatok összesítése után csatatér államokat veszít; például Pennsylvaniát, ezért is helyezte kilátásba a választási eredmények utólagos megtámadását bírósági úton, ami viszont a német védelmi miniszter, Annegret Kramp-Karrenbauer szerint alkotmányos válsághoz is vezethet.

Az InfoRádiónak nyilatkozó Rajnai Gergely, a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője úgy látja, Joe Biden az előzetes választási adatok alapján jobban áll, mint négy éve Hillary Clinton, a demokraták elnökjelöltje, akivel szemben úgy nyert Trump, hogy 3 millióval kevesebb ember szavazott rá, de az elektori rendszer neki kedvezett.

