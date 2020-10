Egységesítené az Európai Unió az országok színkódjait

Ajánlást fogadott el az Európai Unió általános ügyekért felelős tanácsa a koronavírus-járvány visszaszorítására bevezetett, a szabad mozgás korlátozását is érintő tagállami intézkedések uniós összehangolásáról. A korábbi bizottsági elképzelést a magyar kormány elutasította, a mostanit egyelőre még nem kommentálta.

A tagállamok általános uniós ügyekért felelős minisztereinek luxembourgi ülésén jóváhagyott ajánlás célja, hogy felszámolja a szabályozási eltéréseket, megakadályozva ezzel a fennakadásokat, valamint átláthatóságot és kiszámíthatóságot biztosítson az utazók és a határon átnyúló kereskedelmet folytató vállalkozások számára.

Az ajánlás szerint a tagállamoknak minden héten adatot kell szolgáltatniuk a stockholmi székhelyű Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ részére.

A jelentésekben rögzíteni kell egyebek mellett az előző 14 napban regisztrált új fertőzöttek számát, valamint az előző héten elvégzett, pozitív eredményt hozó tesztek számát 100 ezer főre vetítve.

Az uniós járványvédelmi központnak a tagországi adatok alapján, régiók szerinti bontásban, hetente közzé kell tennie az uniós tagállamok térképét, amelyen a területeket a vírusfertőzés intenzitásától függően különböző, zöld, narancssárga, illetve piros színekkel kell jelölnie. A szeptemberi bizottsági javaslatot még elutasította a magyar kormány. Legalábbis ez derült ki a Miniszterelnökség 24.hu-nak akkor adott válaszából. A mostanit azonban már talán elfogadja – mondta az InfoRádió Brüsszeli hét című műsorának Gyévai Zoltán, a Bruxinfo főszerkesztője. Varga Judit ma este az Arénában A tanácsi ülésen jelenlévő Varga Judit igazságügyi miniszter szerda délig közösségi felületein többször is posztolt, de ebben az ügyben nem adott tájékoztatást. Az európai ügyekért is felelős tárcavezető szerda este 6 órától az InfoRádió Aréna című műsorának vendége lesz.

Zölddel jelölik azokat az államokat, ha a 14 nap alatt regisztrált esetek aránya 25-nél kevesebb, és a pozitív teszteredmények aránya kevesebb mint 4 százalék. Úgy tűnik, ilyen ország most nincs az Európai Unióban. Narancssárgával, ha a 14 nap alatt regisztrált esetek aránya 50-nél kevesebb, de a pozitív teszteredmények aránya legalább 4 százalék, vagy ha a 14 nap alatt regisztrált esetek aránya 25 és 150 között van, de a pozitív teszteredmények aránya kevesebb mint 4 százalék. Pirossal, ha a 14 nap alatt regisztrált esetek aránya legalább 50, és a pozitív teszteredmények aránya legalább 4 százalék, vagy ha a 14 nap alatt regisztrált esetek aránya több mint 150. Szürkével pedig akkor, ha nem áll rendelkezésre elegendő információ, vagy ha a tesztelési arány alacsony.

Az ajánlás szerint a tagállamok nem korlátozhatják a zöld besorolású területekre beutazó vagy onnan kiutazó személyek szabad mozgását.

Annak mérlegelésekor, hogy alkalmazzanak-e korlátozásokat, a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a narancssárga és a piros besorolású területek járványhelyzete közötti különbségeket, ezenkívül figyelembe kell venniük a saját területükön fennálló helyzetet.

Az MTI arról ír, hogy azoknak a tagállamoknak, amelyek korlátozásokat kívánnak alkalmazni, erről elsőként az érintett tagállamot, de később a többi tagállamot és az Európai Bizottságot is tájékoztatniuk kell, még az intézkedések hatálybalépése előtt. A miniszterek azt is leszögezték a hírügynökség szerint, hogy továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik annak az eldöntése, hogy a népegészség védelme érdekében korlátozzák-e a szabad mozgást, e területen azonban elengedhetetlen a koordináció, valamint a szabad mozgást a népegészség védelme érdekében korlátozó minden intézkedésnek arányosnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie, és azt azonnal fel kell oldani, amint azt a járvány lehetővé teszi.

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq