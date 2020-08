Túlhevült, megégett delfinek egy amerikai partszakaszon

A 45 delfin a hétvégén került szárazra a földnyúlvány The Gut nevű szakaszán, mentésükben az International Fund for Animal Welfare vezetésével önkéntesek tucatjai vettek részt. Az állatok egy része már túlhevült és megégett a napon, mire a szervezet tengeri emlősök megmentésével és kutatásával foglalkozó egysége a helyszínre érkezett.

A segélyszervezet szerint a delfinek vasárnapra virradóra, az éjszakai árapálymozgás idején sodródhattak partra.

Yesterday, 45 common dolphins stranded in Wellfleet, MA—one of the largest mass strandings on Cape Cod in 20 yrs. Though the majority of the dolphins were refloated when the tide came in, many were in compromised condition due to the heat, sun exposure & stranding-induced trauma. pic.twitter.com/8naaO58QMD — ifaw (@ifawglobal) August 10, 2020