Szijjártó Péter: eljött a gazdasági védekezés időszaka – videó

A magyar diplomácia vezetője szerint a koronavírus-járvány idején világosan látszott, hogy a kelet–nyugati irányú infrastruktúra Szerbián és Magyarországon megy keresztül, „és ebből nekünk profitálnunk kell”.

„Az egészségügyi védekezés időszakában jól együtt tudtunk működni, most azonban következik a gazdasági védekezés időszaka, hiszen

a világjárvány nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági kérdés is

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. – Ha ennek során is szorosan együttműködünk, az újra nagyon komoly sikereket hozhat; mind Szerbiának, mind Magyarországnak.”

A magyar tárcavezető kifejtette, a két ország közötti határokat a legrövidebb időn belül meg tudták nyitni. Az elkövetkezendő hónapok és évek a nagy, közös infrastruktúra-fejlesztésekről szólnak majd Szerbia és Magyarország együttműködésében.

„Megújítjuk a Szabadka és Szeged közötti vasútvonalat, valamint új gázvezetéket építünk, amely délről, a Török Áramlat gázvezetékből fog szállítani gázt Közép-Európába – ismertette a politikus. – Így a jövő év végétől már 6 milliárd köbméternyi éves kapacitású injektorral fogunk rendelkezni Szerbiából Magyarország irányába, amelynek a kapacitását a következő években csaknem 10 millió köbméterig fogunk bővíteni.”

A külgazdasági és külügyminiszter beszámolt továbbá arról, hogy Szerbia sikere Magyarország érdeke is. A két állam közötti kereskedelmi forgalom tavaly már a 2,5 milliárd eurót is meghaladta. A magyar kormány kilenc magyar vállalat szerbiai beruházásához összesen több mint 9 milliárd forintnyi támogatást adott a mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az építőipar területén.

„Péntektől pedig elérhető lesz egy újabb pályázati lehetőség a magyar vállalatok számára mintegy 25 milliárd forintos keretösszeggel – emelte ki. – Ugyanis beruházási támogatási programot indítunk azon magyarországi vállalatoknak, akik a szomszédos országokban kívánnak beruházást végrehajtani.”

A mostani koalíciónak szurkolnak

A vasárnapi szerbiai választásokkal összefüggésben Szijjártó Péter kiemelte, hogy a magyar kormány nem kíván beleavatkozni a voksolásba, ám a mostani szerb kormánykoalíció sikerének szurkol.

„Először is azért, mert ennek a kormánykoalíciónak részesei a magyarok, a vajdasági magyarokat képviselő párt – jegyezte meg Szijjártó Péter, őszinte reményét kifejezve arra, hogy a jövőben is lesz lehetősége a vajdasági magyaroknak beleszólnia Szerbia jövőjét érintő fontos döntésekbe. – Másrészt azért is szurkolunk a mostani kormánykoalíciónak, mert

velük tudtuk történelmi lehetőségű barátsággá alakítani Magyarország és Szerbia kapcsolatát.”

Ivica Dacic szerb külügyminiszter megköszönte mindazt a támogatást, amelyet Magyarország Szerbiának nyújtott az európai integrációban, de a koronavírus-járvány idején is. Megjegyezte, hogy a szerb kormány nagyon jó kapcsolatokat ápol a vajdasági magyarság legfontosabb pártjával, a Vajdasági Magyar Szövetséggel is.

Nyitókép: Forrás: Szijjártó Péter, Facebook