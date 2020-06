Lengyelország megnyitja határait

Németországban Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter szerdán Berlinben bejelentette, hogy június 15-től megszüntetik a határátkelők forgalmának járványügyi okokkal indokolt állandó ellenőrzését az Ausztriával, Svájccal, Franciaországgal és Dániával közös szakaszokon, illetve nem ellenőrzik az Olaszországból légi úton érkezőket.

Június 21-től pedig a Spanyolországból érkező repülőgépek utasainak ellenőrzését is beszüntetik.

A miniszter aláhúzta, hogy a balkáni migrációs útvonalon mutatkozó "illegális migrációs potenciál" miatt az Ausztriával közös határszakaszon nem szűnik meg a migrációs, illetve biztonságpolitikai okokból folytatott ellenőrzés.

Ausztria határai június 16-tól 31 ország irányába nyitja meg határait - jelentette be az osztrák külügyminiszter. Alexander Schallenberg arról számolt be, hogy csaknem minden európai uniós államba szabadon lehet közlekedni jövő keddtől, így az olaszországi, a horvátországi, illetve a görögországi nyaralás is lehetővé válik az osztrákok számára.

Lengyelország szombattól megnyitja határait az Európai Unió tagállamai számára, június 16-tól pedig a nemzetközi légiforgalom is lehetséges lesz a lengyel légtérben - közölte Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök. A koronavírus-járvány kapcsán hozott hatékony intézkedéseknek köszönhetően a kormány már részben újraélesztette a gazdaságot - mutatott rá a kormányfő, hozzátéve: "most szükség van a kereskedelmi kapcsolatok minél korábbi helyreállítására az EU-val".

Dániában nem erősödött a koronavírus-járvány azután, hogy könnyítettek május elején a terjedést fékező korlátozásokon - adta hírül a dán egészségügyi hatóság. Dánia az első ország Ázsián kívül, amely enyhített a szigoron: kinyithattak éttermei, kávézói, bevásárlóközpontjai, újraindulhatott az üzleti élet. Az iskolák, fodrászatok már áprilisban újra működhettek.

Bulgáriában a kormány június végéig meghosszabbította az egészségügyi vészhelyzetet, mivel az utóbbi napokban gyorsabb ütemben növekedett a koronavírusos fertőzöttek száma, ugyanakkor nem kívánja szigorítani az eddig érvényben lévő korlátozásokat - erről született döntés a kabinet ülésén. Bojko Boriszov miniszterelnök az ülés után a sajtónak elmondta: "A járványgócokban növekszik a fertőzöttek száma. Pánikmentesen kell folytatnunk a munkát, fegyelmezetten be kell tartani a távolságtartás és a fertőtlenítés szabályait". Hozzátette ugyanakkor, hogy az eddigi korlátozásokat nem fogják szigorítani, sőt, némi lazításként június 15-től megnyithatnak a színházak és a mozik.

Albániában viszont rekordot döntött a koronavírussal fertőzöttek számának napi növekedése. Ogerta Manastirliu egészségügyi miniszter felszólította az embereket, működjenek együtt a járvány elleni védelmi intézkedések betartásában. Szerdán az albán egészségügyi minisztérium 42 új fertőzést jelentett, ezzel az igazolt fertőzések száma 1341-re emelkedett. A Covid-19-ben a járvány kitörése óta 34-en haltak meg, 980-an pedig meggyógyultak.

Ukrajnában ismét kiugróan magas napi növekedést jegyeztek fel a koronavírusos fertőzöttek számában: egy nap alatt 525 új esetet regisztráltak, így az azonosított megbetegedettek létszáma 28 381 - derült ki az egészségügyi minisztérium által közzétett adatokból. Szerdán életbe lépett a karanténkorlátozások enyhítésének újabb szakasza, de nem minden régióban, csak ott, ahol ezt a járványhelyzet megengedi - jelentette be Viktor Ljasko országos tisztifőorvos.

Olaszországban a polgári védelmi hatóság szerda esti adatai szerint 71 beteg hunyt el egy nap alatt, így a halottak száma 34 114-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 32 ezer alá süllyedt, a gyógyultaké megközelítette a 170 ezret. A halottakat is számolva 202 új fertőzöttet diagnosztizáltak az egy nappal korábbi 283-hoz képest. Ebből 99-et Lombardiában, ahol egy nap alatt 32-en haltak meg. A tartományban csökkent az új betegek száma a huszonnégy órával korábbi 192-höz képest, miközben a halottak száma több mint kétszeresére ugrott az egy nappal ezelőtti 15 után. A halottakat és gyógyultakat is számolva majdnem 236 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak eddig Olaszországban. Közülük több mint 90 ezret Lombardiában, ahol nagyjából 16 ezren haltak meg. A 120 ezer lakosú Bergamo városában meghaladja a 13 ezret az aktív fertőzöttek száma. Spanyolországban az elmúlt egy hónap során 96, egy hét alatt pedig 24, külföldről érkezett koronavírus-fertőzöttet azonosítottak a vizsgálatok - közölte Fernando Simón, a spanyol egészségügyi vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója szerdán Madridban.

"Ez a szám növekedhet a határok megnyitásával"

- fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a kockázat mérsékléséhez az ellenőrzések további fokozására lesz szükség. Fernando Simón "nagyon kedvezőnek" értékelte a járványügyi helyzet jelenlegi alakulását. Mint mondta, az elmúlt egy napban 167 új fertőzöttet regisztráltak az országban. Az eddig azonosított esetek száma viszont meghaladta a 242 ezret.

Franciaországban a kormány július 10-e után nem kívánja meghosszabbítani a koronavírus-járvány miatti egészségügyi rendkívüli állapotot, miután az egészségügyi helyzet jelenleg kedvező irányban változik - jelezte a miniszterelnöki hivatal. Az egészségügyi rendkívüli állapot kivezetését ugyanakkor a kormányzat szerint "alaposan és fokozatosan kell megszervezni".

Világszerte 7 238 768 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 411 279, a gyógyultaké pedig 3 371 823 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli összesítése szerint.

