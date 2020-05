Salát Gergely: a világ most tanulja meg, hogy ne Kína hajtogasson neki dobozokat

Kína szerepe és helye a világgazdaságban jelentősen nem változik a járvány lecsengése után sem - véli Salát Gergely sinológus. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője a kínai törvényhozás jelenleg zajló, egyhetes ülésén elhangzott gazdasági előrejelzésről az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: Pekingben jelenleg senki sem tudja, hogy a távol-keleti ország idén milyen gazdasági növekedésre számíthat.

"A kínai gazdaságot nagyon megrázta a járvány és annak következményei. Ebben az évben is a legfontosabb belpolitikai esemény a miniszterelnök gazdasági beszámolója, hagyományosan be szokták jelenteni az éves GDP-növekedési számokat, és akkor az annyi is szokott lenni. Idén nem hangzott el ilyen konkrét szám, ami önmagában is sokat mondó, fogalma sincs a kínai vezetésnek arról, hogy hogyan alakul a gazdaság" - jelentette ki Salát Gergely.

Az első negyedéves adatok még megvoltak, 6,8 százalékos zuhanást jeleztek, ilyenre a hetvenes, de lehet, hogy az ötvenes évek óta nem volt példa a szakértő szerint. Salát Gergely az egyik fő okként azt említette, hogy a

a kínai gazdaság másfél-két hónapig nem nagyon termelt,

tehát erre az időre gyakorlatilag kiesett az export is.

"Most meg lehet, hogy azért fog majd továbbra is kiesni, mert a gazdaság termelne, csak nincs, aki megvegye a termékeket" - mondta a szakértő.

A hosszú távú következtetések levonása szerinte még korai, de az biztos, hogy a gyártást át kell majd hangolni, és az sem mellékes, hogy

a világ is megtanulta: "olyan nincs, hogy nem tudunk egy vacak szájmaszkot vagy lélegeztetőgépet összerakni, egy dobozt összehajtogatni.

Vagyis: bizonyos stratégiai termékek gyártását a világ országai haza fogják telepíteni.

A parlamenti működésre visszatérve Salát Gergely elmondta, most valamilyen irányelvgyűjtemény elfogadása következik Kínában.

"Olyasmi derült ki, hogy lényegében azok a törvények, amelyek izgatást, zavarkeltést, a központi hatalom aláásását, a terrorizmust, a szeparatizmust tiltják, szankcionálják a szárazföldi Kína területén, érvényesek lehetnek Hongkong területén is; ennek a végrehajtására

népi ügynökök fognak állomásozni Hongkong területén".

Ami problémát okozhat, hogy a Hongkongra vonatkozó törvényeket a hongkongi törvényhozó tanácsnak kell meghoznia, de jelen esetben Kína megkerüli a hongkongi törvényhozást.

"Amíg a világ a járványra figyel, addig Kína gyorsan átnyomja a dolgot" - vélekedett a sinológus, aki szerint most majd az következik, hogy Hongkong elfogadja a törvényt, a lakosság egy része viszont hangot fog adni nemtetszésének.

Kína lépése a Margaret Thatcher és Teng Hsziao-ping által még a nyolcvanas években elfogadott, Hongkongnak 50 évre különleges státuszt biztosító megállapodást is megkerüli - mutatott rá a sinológus.

Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein