Boris Johnson különleges királynői engedélyt kapott

II. Erzsébet királynő engedélyt adott Boris Johnson brit miniszterelnöknek, hogy a Buckingham-palota területén eddzen. A The Telegraph című brit portál szerdai beszámolója szerint a testmozgás a Covid-19 betegségből felépülő Johnson heti rutinjának része.

Az, hogy ennek helyszínéül most a Buckingham-palota udvara szolgál, segít enyhíteni a Johnson védelmével kapcsolatos aggodalmakat. A brit kormányfő ugyanis előszeretettel fut nyilvános helyeken.

A brit uralkodó londoni rezidenciája hatalmas kerttel és egy szabadtéri teniszpályával is rendelkezik. Az 55 éves Johnson nagy rajongója a tenisznek.

A portál egy képet is közölt a brit kormányfőről, amint keddi edzését követően piros pólóban, kék sortban és sportcipőben visszatér hivatalos rezidenciájára és hivatalába, a Downing Streetre.

The Queen has given permission for Boris Johnson to exercise in the grounds of Buckingham Palace as he continues his recovery from #Covid19 https://t.co/NVTU63np6t