Videóra vette egy másik gép utasa a pakisztáni repülőgép-balesetet

Egyelőre megoszlanak az értesülések a túlélők számáról. A Reuters hírügynökség pakisztáni kormányzati forrásokra hivatkozva egy túlélőről adott hírt, aki Szind tartomány államminisztere, Murád Ali Sah szerint a Pandzsábi Bank (Bank of Punjab) elnöke, és jelenleg kórházban ápolják.

#VIDEO: A survivor of the plane crash in Karachi, #Pakistan, is being rescued by the locals at the site of the crash pic.twitter.com/xAk8JgOPEk