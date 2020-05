Lakott területre zuhant egy A320-as utasszállító repülő Pakisztánban - videók

Az állami légitársaság repülőgépe Lahore-ból a karacsi Dzsinna Nemzetközi Repülőtérre tartott, ez Pakisztán egyik legforgalmasabb légikikötője – írta a BBC légiközlekedési illetékesekre hivatkozva.

A közösségi oldalakon megosztott fotókon az látszik, ahogy füst száll fel a baleset helyszínéről, ahová már kiérkeztek a mentőegységek és a pakisztáni hadsereg. Úgy tudni, több ház is megsérült. Később a roncsról is érkeztek videók.

Az Aviation Herald úgy tudja, a futóművek kiengedésével volt probléma, ezért a pilóták megszakították a landolást, de a repülőgép a második megközelítéskor magasságot vesztett, és lezuhant – írta az Airportal.hu. A portálon szereplők szerint egy 15 éves Airbus A320-as repülő érintett a balesetben.

Abdul Sattar Khokhar, a pakisztáni légiközlekedési hatóság szóvivője elmondta, még tart az elhunytak azonosítása, de információik szerint 99 utas és 8 fő személyzet volt a szerencsétlenül járt gépen.

Segundo fontes das autoridades da aviação civil do Paquistão, a comunicação entre o voo #PK8303 e a torre de KHI foi perdida um minuto antes do horário previsto para o pouso. pic.twitter.com/jXSeeO1jSd

PIA A320 flight from #Lahore to #Karachi crashed in a residential colony, Malir Cantt. #PK8303 :108 passengers + Crew on-board. Few houses burnt.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ#PIA #planecrash #PIACrash pic.twitter.com/HRqVUaGnj7