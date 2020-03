Koronavírus - Egyre szigorúbbak az óvintézkedések világszerte

Olaszországban az autósztrádákon, vasútállomásokon és repülőtereken is ellenőrizni fogják a rendkívüli egészségügyi készültség alá vont észak-olaszországi térségekből ki- és belépni akaró személyeket - egyebek közt ezt írja elő az olasz belügyminiszter vasárnap este nyilvánosságra hozott rendelete.

Kizárólag indokolt munkavégzés vagy egészségügyi okok miatt hagyhatják el az ott élők Lombardia tartomány és annak a további 15 észak-olaszországi megyeszékhely városnak a térségét, amelyekben a római kormány vesztegzárat rendelt el. Az érintett területekre belépni is csak hasonló indokokkal lehet.

A kormány által előírt intézkedések gyakorlati alkalmazásához Luciana Lamorgese belügyminiszter rendeletet bocsátott ki a helyi prefektusok és rendőri szervek számára.

Azoknak, akik távozni kívánnak az úgynevezett "rendkívüli korlátozás alá eső" zónákból akár gépkocsival, akár vasúttal, akár repülőgéppel, ezt a rendőri szerveknél kell jelezni az ehhez szükséges kérvénnyel.

A kérelem formanyomtatványát - amely még nem került fel az internetre - maguktól kitölthetik. Ellenőrzés esetén ezzel igazolhatják a területről tervezett ki- vagy belépést.

Az országutakon és autósztrádákon a városi rendőrség, a sztrádarendőrség és a csendőrség állíthatja meg és ellenőrizheti az autósokat, esetleg a sztrádakapuknál is. A vasútállomásokon a vasúti rendőrségnek kell felmutatni az engedélyezett ki- és belépési kérvényt.

Hasonló ellenőrzést vezetnek be a térség repülőterein is: olasz állampolgárok esetén a ki- és belépést indokolni kell, a külföldiek szabadon távozhatnak, de ha külföldi személy akar beutazni ezekre az észak-olaszországi helyszínekre, neki is engedélyt kell kérnie. Velence városában a tengerjáró hajókkal érkezők nem szállhatnak le a fedélzetről.

Az intézkedéseket megszegők legalább 200 eurós bírságot, valamint három hónapig terjedő börtönbüntetést kockáztatnak.

A Covid-19 vírus okozta járvány terjedésének megállítására bevezetett intézkedések a tízmillió lakosú Lombardia tartományt és 15 másik észak-olaszországi várost érintenek.

Az újabb karanténzónák Lombardia mellett

Modena északi területeit,

Pármát,

Piacenzát,

Reggio Emiliát,

Riminit,

Pesarót,

Urbinót,

Alessandriát,

Astit,

Novarát,

Verbano-Cusio-Ossolát,

Vercellit,

Padovát,

Trevisót,

Velencét

kényszerítik az itt élők mozgásának korlátozására. A 16 millió lakosú területet narancssárga övezetnek nevezték el, Olaszország többi része sárga zóna lett. Eltűnt az eddigi zöld zóna, amelyre nem vonatkoztak az óvintézkedések.

A narancssárga térséget vasárnap estig nem zárták le, a belügyminiszteri rendelet kiadása után helyi szinten intézkednek erről. A térségbe korlátozás nélkül visszatérhetnek azok, akik ott élnek, de az utóbbi napokban nem tartózkodtak lakhelyükön.

Több olaszországi börtönben lázadás robbant ki vasárnap a látogatások felfüggesztése miatt.

A rabok ezenkívül fokozottabb egészségügyi védelmet követeltek maguknak a koronavírus-fertőzés elkerülésére. Emilia Romagnában a modenai börtönben tört ki lázadás, egy rab életét veszítette. A lombardiai Pavia börtönében börtönőröket ejtettek túszul: a büntetésvégrehajtási intézetet a speciális rendőri erők rohamozták meg vasárnap késő este.

Újabb halálos áldozatok Franciaországban

Franciaországban nyolc újabb áldozattal az új koronavírus okozta megbetegedés halálos áldozatainak száma 19-re emelkedett,

a diagnosztizált fertőzöttek száma vasárnap meghaladta az ezret.

Emmanuel Macron államfő vasárnap este összehívta hivatalában a védelmi tanács ülését, miután Franciaország a betegség által érintett ötödik legjelentősebb ország lett a világban, s a második legjelentősebb gócpont Európában.

Olivier Véran egészségügyi miniszter a találkozó után bejelentette, hogy a hatóságok betiltanak minden olyan rendezvényt, amelyen ezer embernél több venne részt. A kormány azt kérte a prefektúráktól és a minisztériumoktól, hogy készítsenek listát a nemzeti érdek szempontjából fontos eseményekről - egyebek mellett tüntetésekről, megemlékezésekről, versenyekről, pályázatokról, tömegközlekedési eszközökről - amelyek mentesülnek a tiltás alól. A kormány eddig csak az ötezernél több embert vonzó rendezvényeket tiltotta be április 15-ig.

A hivatalos adatok szerint a Covid-19 fertőzés 1126 embert érintett vasárnap, s a járvány januári kezdete óta 19 halálos áldozatot követelt az országban. Az egészségügyi hatóságok ugyanakkor nem tartják valószínűnek, hogy Olaszországhoz hasonlóan teljes régiókat vesztegzár alá kell vonni, s bár készítik elő a járványhelyzet harmadik, legsúlyosabb fokozatát, egyelőre annak kihirdetését sem tartották szükségesnek.

A leginkább érintett megyékben, a Párizstól északra található Oise és az északkeleti Haut-Rhin megyékben, valamint Korzika szigetén vezettek be drasztikusabb intézkedéseket.

Ennek egyik elemeként semmilyen oktatási intézmény nem nyit ki a következő két hétben, de a tanítás nem szünetel, távoktatás formájában, interneten folytatódik. Az intézménybezárás mintegy 300 ezer diákot és óvodást érint.

Olaszországból tért haza az újabb romániai fertőzött

Maros megyében, a Marosvásárhellyel szomszédos Maroskeresztúron azonosították vasárnap délután a 15. romániai koronavírus-fertőzöttet.

Az Agerpres hírügynökség Mara Toganeltől, Maros megye prefektusától megtudta, hogy a 70 éves nő az olaszországi Anconából tért vissza Erdélybe, március 4. óta házi elkülönítőben tartózkodott. A nőtől szombaton vettek mintákat, azután, hogy belázasodott, köhögött és légzési nehézségekkel küszködött. A leletekben vasárnap délután mutatták ki a Covid-19-es kórokozót. A nőt a kolozsvári járványkórházba szállítják.

Kovács Edit, Maroskeresztúr polgármestere elmondta: a fertőzött egy idős nőt gondozott Olaszországban. Onnan tért haza szerdán a maroskeresztúri otthonába, ahol egyedül él. Az elmúlt napokban az önkormányzat biztosította számára az élelmiszert és a tisztítószereket, hogy ne kelljen kijönnie a házból. Ezeket az önkormányzati alkalmazottak a háza kapujában tették le, és csak telefonon beszéltek vele, hogy elkerüljék a fertőzés kockázatát.

A polgármester elmondta: már a múlt héten, jóval a megbetegedés észlelése előtt valamennyi marosszentgyörgyi lakosnak szórólapot dobtak a postaládájába, melyen közölték, hogy milyen módon kerülhetik el a vírusfertőzést. Ezeket a szabályokat kell betartani, és akkor remélhetőleg nem terjed tovább a kór a községben.

A kormány által közölt vasárnap délutáni adatok szerint a 15 romániai megbetegedett közül öt személyt már gyógyulttá nyilvánítottak. Az országban 11-en vannak intézményesített karanténban, 12 877 személyt pedig otthonában szigeteltek el, mert olyan térségekből tértek vissza Romániába, ahol már megjelent a koronavírus-fertőzés. A bukaresti operatív törzs leállította a légi közlekedést Románia és Olaszország - a járvány által leginkább sújtott európai ország - között, ahol mintegy egymillió kétszázezer román állampolgár él.

Nyitókép: MTI/AP/LaPresse/Claudio Furlan