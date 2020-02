A néppárti politikus az Európai Parlamentben magyar újságíróknak adott nyilatkozatában elmondta, hogy Donald Tusk, az EPP elnöke napirend előtti beszámolójában befejezetnek mondta a Herman Van Rompuy, Wolfgang Schüssel és Hans-Gert Pöttering által alkotott testületnek a magyarországi helyzetet és a Fidesz tevékenységét értékelő vizsgálatát.

Tusk szerint a vizsgálat eredményét illetően nincs egyetértés.

- mondta Hölvényi.

A párt tagsága 2021 első feléig látszik meghosszabbítottnak, akkor tartanak ugyanis egy külön kongresszust az ügyben - derült ki Aura Salla, a finn Nemzeti Koalíció párt elnökének Twitter-bejegyzéséből. A finnek egyébként szerették volna kizárni a Fideszt, de a politikus bejegyzése szerint a többség a tagság felfüggesztésének fenntartására szavazott.

The EPP Political Assembly Now: @kokoomus Finland wanted to exclude #Fidesz from the @EPP. Fidesz is in breach of #EPP values & principles. The majority in the Party wants to keep Fidesz’s membership suspend. Special congress on the issue will be held first half of the next year. pic.twitter.com/AmoVwqFqYO