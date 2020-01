Donald Tusk beszélt a Fidesz néppárti tagságáról

A Fidesz felfüggesztésének meghosszabbítását fogja javasolni az Európai Néppárt elnöke – írta Twitteren az EPP portugál alelnöke, Paulo Rangel. A politikus ezt azután posztolta, hogy Donald Tusk részt vett a néppárti frakció szerdai ülésén, és a következő év prioritásairól beszélt – vette észre a hvg.hu.

Így szinte biztosra vehető, hogy a Fideszt nem zárják ki az Európai Néppártból, de érvényben marad a felfüggesztés, tehát a Fidesz képviselői továbbra is a frakció tagjai maradhatnak, de nem vehetnek részt a kereszténydemokrata párt találkozóin és döntéseiben.

#EPP Neste exacto momento, @donaldtusk intervém na reunião do @eppgroup. Apresenta as prioridades do PPE para este ano e diz que vai propor um prolongamento da suspensão do Fidezs, partido húngaro, na sequência das conclusões do comité de sábios que avaliou a situação. @ppdpsd pic.twitter.com/K63QkCJ3ZV