Újabb, meglehetősen meghökkentő felvétel került nyilvánosságra a londoni késelő lefegyverzéséről. Az eddigi képeken csak azt lehetett látni, hogy a támadót többet leteperik, még mielőtt a rendőrök megérkeznek.

Az internetre fölkerült újabb videóról azonban egészen filmbe illő részletek derülnek ki.

New footage of yesterday's terror attack on #LondonBridge . Three members of the public armed with a fire extinguisher and a Narwhal tusk take the attacher down. Heroes. pic.twitter.com/8yGBPaGtbL

A képeken az látszik, jól látszik, hogy hárman kergetik a késelőt, egyikük egy poroltóval fúj az arcába, a másik pedig egy hosszú rúddal üti, böködi, a harmadik pedig igyekszik földre rántani. (Ez végül sikerült is.).

A narvál egy cetféle, amely az északi-sarki vizekben él, és szemfoguk agyarrá fejlődött, amely a hímek esetében akár 3 méter hosszú is lehet.

A késelő a londoni halárusok ősi céhének ma már elsősorban ceremoniális célokat szolgáló díszes épületében, a Fishmonger's Hall-ban kezdte ámokfutását, ahol sok más mellett narvál szarv is ki volt állítva. Egy ilyen, másfél méteres szaravat kapott föl egy egyik férfi, aki részt vett a terrorista ártalmatlanításában - derült ki az épületben zajló tanácskozás egyik résztvevőjének tweetjéből.

Amy Coop@theamycoop

A guy who was with us at Fishmongers Hall took a 5’ narwhal tusk from the wall + went out to confront the attacker. You can see him standing over the man ( looks like a white pole) in the video. We were trying to help victims inside but that man’s a hero https://t.co/n3C8VrF8E1