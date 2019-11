Lövöldözés London központjában - videók

A közösségi médiában megjelent videókon látszik, ahogy egy test fekszik a járdán. A férfit a rendőrök lőtték le.

A Sky News brit hírtelevízió azt közölte: a férfi előzőleg késsel támadt több emberre a hídon, ezután lőtték le.

A person allegedly attacked people with knives on the London Bridge police reportedly slaughtered the assailant. #UK #London pic.twitter.com/GaAAIJxzkd — Strategic News (@StrategicNews1) 2019. november 29.

Óriási a készültség, a hidat rendőrök zárták le.

A Scotland Yard első rövid közleményének megfogalmazása szerint "korai szakaszában járó" rendőri fellépésről van szó a London hídon történt incidens ügyében, de a közlemény nem tér ki részletekre.

