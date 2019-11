Többen megsebesültek egy késeléses támadásban Londonban, a rendőrök egy embert lelőttek

Több ember megkéselt egy férfi Londonban, a gyanúsítottat a rendőrök lelőtték, a hatóságok terrortámadásként kezelik az esetet.

A rendőrségi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a férfin robbanóövnek látszó szerkezet volt. Ilyet használnak az öngyilkos merénylők, ez azonban nem tartalmazott robbanóanyagot - közölte a Sky News.

A késelésnek öt sérültje van, állapotukról egyelőre nem tudni. A közösségi médiában megjelent felvételek tanúsága szerint a támadót járókelők teperték le és elvették tőle a kést, még mielőtt a hatóságok megérkeztek.

A rendőrök ezután valószínűleg a mellény miatt lőtték le. A környéket kiürítették és lezárták, terrorellenes erők és bombakereső kutyák vizsgálják át a London bridge környékét.

A hídon keresztbefordult egy zárt szekrényes fehér teherautó, de ennek szerepéről nem beszélt sem a rendőrség, sem a sajtónak nyilatkozó főpolgármester.

So this is what happened at the London bridge a while ago. Knife attacker wrestled and then neutralized pic.twitter.com/z8IzG1oF7W