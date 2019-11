Terrorcselekményért elítélt bűnöző volt a londoni késelő

Terrorcselekményért börtönbüntetését töltő elítélt követett el előző nap London belvárosában késeléses merényletet, amelyben ketten meghaltak.

A brit rendőrség szombatra virradóra Usman Khan néven azonosította az elkövetőt. A 28 éves férfi Staffordshire megyében lakott.

- mondta Neil Basu, a Scotland Yard terrorelhárítási parancsnokságának vezetője. "2018 decemberében próbaidőre szabadulhatott a börtönből, jelen pillanatban a vizsgálat arra összpontosít, hogy kiderítsük, miként követhette el ezt a támadást" - fűzte hozzá Basu.

