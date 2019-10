Tíz évig várta a világvégét egy pincében egy holland család

A világvégére várva mintegy tíz évig élt egy pincében a világtól elzárva egy holland férfi hat gyermekével. A rendőrség az ország keleti részén fekvő Ruinerwold egy eldugott családi gazdaságának pincéjében bukkant rá a családra.

A holland rádió híradása szerint

A közeli fogadó tulajdonosa hétfőn riasztotta a rendőrséget, amikor egy rémült fiatal férfivel találkozott, aki elmondta neki, hogy már kilenc éve nem volt kinn a pincéből. "Közölte, hogy megszökött és segítségre van szüksége" - mondta a fogadós.

A rendőrség a farmon hat embert talált, akiket gondozásba vett - közölte a testület szóvivője. Arról nem szólt, milyen állapotba találták meg őket, és milyen körülmények között éltek a pincében, mondván még teljes erővel folyik a nyomozás. Őrizetbe vettek egy 58 éves férfitt, aki nem volt hajlandó együttműködni a hatóságokkal.

Holland médiaértesülések szerint a farmon lévő ház szobájának szekrénye mögött találtak rá a rendőrök egy lépcsőre, amely a pincébe vezetett, ahol az apa és a gyerekek éltek.

A helyieket sokkolták a történtek. Újságíróknak elmondták, hogy a farmon mindig csak egy férfit láttak, nem is tudták, hogy van családja. A farm a településtől mintegy 200 méterre, egy fás terület mögött fekszik. A sajtójelentések szerint egy nagy veteményes kert található rajta és kecskék is legelnek ott, ami lehetővé tehette a család önellátását éveken keresztül.

