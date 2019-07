Brutális csomagot küldtek a Facebook központjába

Szarinnal fertőzött csomag miatt rövid időre kiürítették a Facebook kaliforniai központjának postázóit hétfőn. A kaliforniai Menlo Park városkában lévő Facebook-központ postázójába gyanús csomag érkezett, és miután a tűzoltóságtól kihívott szakemberek megvizsgálták, kiderült, hogy veszélyes idegméreggel, szarinnal fertőzött.

