Újra elutasította a londoni alsóház a brexitmegállapodást

Harmadszor is elutasította pénteken a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodást, bár az előző két elutasító szavazásnál jóval kisebb többséggel.

A péntek délutáni szavazáson az EU-val novemberben elért egyezségre 286-an, ellene 344-en voksoltak, vagyis a kormány 58 fős többségű vereséget szenvedett.

Január 15-én, amikor először került az alsóház elé az 585 oldalas megállapodást, a kamara a brit parlamentarizmus történetének legnagyobb, 230 fős többségével, a március 12-i második szavazáson 149 fős többséggel utasította el az egyezményt.

A pénteki szavazás után Theresa May konzervatív párti miniszterelnök kijelentette, hogy az újbóli elutasításnak "súlyos következményei" lehetnek, ugyanis az alapeseti forgatókönyv jelen pillanatban az, hogy az Egyesült Királyság április 12-én, a múlt heti EU-csúcson erre az esetre kijelölt határnapon kikerülhet az Európai Unióból.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke április 10-re rendkívüli EU-csúcsot hívott össze.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit