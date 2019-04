Magyarics Tamás: az EU May lemondására számíthat

A brexittárgyalások kezdete óta Theresa May brit miniszterelnöknek legalább annyira meg kell küzdenie a saját pártjával, mint az ellenzékkel – fogalmazott Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, egyetemi tanár.

"A közvélemény-kutatások szerint Theresa May és Jeremy Corbyn, a Munkáspárt elnöke megítélése nagyon rossz, nem fogadják el őket az emberek, nem tartják őket elég határozottnak, tehetségesnek, világos elképzelésekkel rendelkezőknek. Most 8-10 nevet is emlegetnek, akik adott esetben sorompóba állnának. Ha Theresa May nem akarna semmiképpen sem távozni, legközelebb decemberben tudják megpuccsolni. Ha magától lemond, nyilván más helyzet alakul ki" - foglalta össze a várható forgatókönyveket a szakértő.

Az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hogy

az április 10-i rendkívüli uniós csúcsig Theresa Maynek meg kell győznie a brit parlament többségét arról, hogy egy olyan mandátumot adjon a kormánynak, amivel hosszabb ideig tartó halasztást kér az Európai Uniótól.

"Mást nem nagyon tud tenni, mert ha a parlament továbbra is elutasítja a feltételeket, marad a kemény brexit május 12-én" - fogalmazta meg a könnyen lehetséges forgatókönyvet Magyarics Tamás.

A szakértő szerint nem valószínű, hogy a jelenlegi brit miniszterelnök kezében marad a brexitfolyamat irányítása.

"Mindegy, hogy sikerül-e valamilyen hosszabbítást kapnia a parlamenttől,

valószínűnek tartom, hogy ha sikerülne, átadná a helyét egy új miniszterelnöknek,

aki adott esetben új gondolatokkal jelenik meg. Az EU is hasonlót várna, mert csak akkor hajlandó hosszabb halasztást adni, ha új tárgyalási pozíciók lesznek. Ugyanarról, amit már lezártak, már nem tud arcvesztés nélkül tárgyalni az Európai Unió."

Magyarics Tamás hozzátette: a jelenlegi politikai helyzetben azonban továbbra sem lehet megjósolni, hogy lesz-e miniszterelnök-csere az Egyesült Királyságban, ugyanis

különösen az elmúlt egy évben az összes addigi íratlan és írott szabályát felülírta a brit politikai élet.

Nyitókép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga