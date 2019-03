Nagy árat kérnek Theresa Maytől saját pártjának képviselői

Megtörténhet a „rendezett brexit”, csak Theresa May számára egy kicsit drámai módon – ha hajlandó feladni a hatalmat. Ezt nem mások követelik tőle, mint saját pártja keményvonalas képviselői. A brit Konzervatív Párti frakción belüli, Európai Kutatócsoport (ERG) néven ismert, erősen ideologikus platform eddig rendre May és Brüsszel válási forgatókönyve ellen szavazott a parlamentben.

Az eredmény patthelyzet lett, amelynek nyomán a britek nem tudnak időben távozni az EU-ból, mert a keményvonalasok nem hajlandók elfogadni az ír-északír határ szabad átjárhatóságáról szóló megoldást. Attól azonban rettegnek, hogy a többi parlamenti képviselő szerdai szavazásai nyomán vagy jelentősen felvizezik a brexitet, vagy sokat csúszhat a kilépés, sőt, talán meg sem történik.

Sok keményvonalas így már hajlik arra, hogy harmadik nekifutásra elfogadja a Brüsszellel kötött válási forgatókönyvet, de közben Theresa May fejét követeli.

A Telegraph című konzervatív lap szerint May arra számíthatott szerdán, hogy pártja képviselői sürgetni fogják: nyilatkozzon távozása időpontjáról. A lap szerint cserébe sokan feladják ellenkezésüket May brexitalkujával szemben, amely így péntek éjfélig átmehet a parlamenten. A kemény mag egyik vezére, Jacob Rhys-Mogg például azt mondta:

a May-megállapodás határozottan nem rosszabb, mint az EU-ban maradni.

Még a legnagyobb ellenállók egyike, Boris Johnson volt londoni főpolgármester és volt külügyminiszter is erősen arra utalt, hogy igent mondhat, bár mint közölte: „még nem tartok ott”. Azt is sejtetni engedte viszont, hogy meg lehet győzni. A két véleményformálót May és tanácsadói a hétvégén személyesen győzködték és források szerint itt vetették fel először, hogy May távozhat cserébe alkuja támogatásáért.

A legnyíltabban egy szintén konzervatív képviselőket tömörítő csoport titkára, Nigel Evans fogalmazott:

„Nagyon bölcs lenne, ha a miniszterelnök bejelentené távozása időpontját.

Ha ez megtörténik, akkor sokan mellé állnak ás áttolhatjuk a megállapodást a parlamenten. De ha ezt nem teszi meg, akkor szerintem a képviselőknek neki kell szegezni a kérdést – mondta.

De miért akarják ennyire vehemensen eltávolítani Mayt saját párttársai? Azért, mert szerintük igenis lesznek újabb tárgyalások az EU-val a brexitről. Mások, például Johnson pedig arról álmodnak, hogy ők kerülhetnek a miniszterelnöki székbe.

Közben egyre több tory képviselő már May távozása nélkül is hajlandónak mutatkozik meggondolni magát. A leggyakoribb érv az, hogy nagyon rossz érzésekkel, de támogatja a miniszterelnök alkuját, mert az az egyetlen praktikus lépés a brexit felé.

Nyitókép: MTI/AP/Kirsty Wigglesworth