Már 22 párt indulna az EP-választáson - a nap legfontosabb hírei

Megkezdte a májusi európai parlamenti választásról szóló értesítők kézbesítését a Magyar Posta. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeménye arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek az európai parlamenti választás névjegyzékében, és melyik szavazókörben voksolhatnak.

Közben már 22 párt jelezte, hogy indulna az európai parlamenti választáson, miután újabb négy szervezetett vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság. Köztük van a Momentum Mozgalom is, amelyet azután tudott nyilvántartásba venni a bizottság, hogy március 21-én jogerőre emelkedett a párt székhelyét és a képviseletre jogosult személyét érintő változásbejegyzés.

Az MSZP az Európa-párti erőkkel összefogva szolidárisabb, szociálisabb Európáért küzd - jelentette ki a párt elnöke a Német Szociáldemokrata Párt európai parlamenti listavezetőjével közös tájékoztatóján Budapesten. Tóth Bertalan a célok között sorolta fel az európai minimálbér és minimálnyugdíj közös szabályozását, és az európai integráció elmélyítését. A MSZP és az SPD közös kampányt indított, hogy a Németországban élő magyarok minél nagyobb számban vegyenek részt a voksoláson.

A magyar politikatörténet legzöldebb programjaként jellemezte az LMP európai parlamenti választási terveit a párt listavezetője. Vágó Gábor az unió előtt álló legfontosabb feladatnak egy közös európai klímaterv elkészítését nevezte.

A Párbeszéd szerint az európai parlamenti választás lehetőséget jelent az ellenzék számára, hogy megállítsa és visszaszorítsa a Fideszt. Jávor Benedek a párt EP-képviselője kampányindítóján azt mondta: a májusi európai parlamenti választás a szokásosnál sokkal nagyobb jelentőséggel bír Magyarország és az Unió számára is.

A nyomásgyakorlás ellenére sem hajtja végre az ENSZ globális migrációs csomagját Magyarország - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlésben. Szijjártó Péter szerint a migrációról szóló brüsszeli vitáknak még nincs vége, most új csata kezdődik, ezúttal a titkos bevándorláspárti tervek alkotása ellen. Hozzátette: a magyar kormány nem hajtja végre a migrációs csomagot, mert az veszélyes lenne a lakosságra és az országra nézve.

Azonnali hatállyal bevezetné a dugódíjat Puzsér Róbert, ha megválasztanák főpolgármesternek. Ha azonban nem lesz főpolgármester, visszavonul a politikából. Az LMP és a Jobbik által támogatott főpolgármester-jelölt azt mondta, hogy a budapestieknek azt a 90 százalékát akarja képviselni, akiknek nincs autója. Közölte, hogy május végére olyan programot készítenek, amely Budapest jelenlegi forrásaiból és jogkörével egy polgármesteri ciklus, vagyis öt év alatt megvalósítható. Elmondta azt is, hogy ha az ellenzéki előválasztáson alulmarad, akkor el fogja fogadni az eredményt.

Benyújtották az otthonápolási minimumról szóló határozati javaslatukat a parlamentnek az ellenzéki pártok. Az MSZP , a DK, a Párbeszéd, a Jobbik és LMP azt kezdeményezi, hogy az állam ismerje el teljes munkaidős munkaviszonyként az otthonápolást. Emellett arra is felszólították a kormányt, vizsgálja felül, hogy az egészségügyi rendszer mennyire képes ellátni a rászorulókat. A Fidesz álságosnak és kétszínűnek nevezte a határozati javaslat benyújtását, mert amikor szavazni kellett volna az ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díjának emeléséről, akkor azt nem támogatták.

Aláírták az idei bérmegállapodást a MÁV-csoportnál. A Vasúti Érdekegyeztető Tanács és a munkáltató képviselői 5 százalékos bérfejlesztésről állapodtak meg. Az egyezség alapján a munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés bruttó mértéke 0,5 százalékkal 4 százalékra nő.

Csatlakozik az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottsághoz a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete – közölte az érdekképviselet elnöke. Szűcs Tamás az InfoRádióban elmondta, hogy május elsején megtartják a tiltakozó megmozdulást több érdekképviselettel együtt. A szervezet most hétvégi kongresszusán dönt a további lépésekről.

Továbbra sincs meg a többség a brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás elfogadásához a londoni alsóházban - közölte a brit miniszterelnök. Theresa May tájékoztatóján arról számolt be, hogy folytatja egyeztetését a képviselőkkel az eddig kétszer is elutasított megállapodás elfogadásához.

A lojalitásra és a kiegyensúlyozottságra épülő, erős eurokínai partnerségért szorgalmaz a francia államfő, aki hivatalában fogadta a kínai államfőt.Hszi Csin-ping párizsi tárgyalásainak első munkanapján a két fél 15 üzleti megállapodás írt alá, több milliárd euró értékben.

Tűzszünet lépett életbe este 9-kor Izrael és a Hamász radikális palesztin szervezet között Egyiptomi közvetítéssel. A Hamász a megadott időpont után nem lőtt több rakétát izraeli területre, de az izraeli légierő újabb bombázást hajtott végre az övezet déli részén, Khan Junisznál.