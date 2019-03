Brexit: döbbenetes sebességgel pörög az ellenzők számlálója

A petíció aláírói a brit uniós kilépési kérelem visszavonását szorgalmazzák, és jelen állás szerint már csaknem 5,4 millióan írták alá. A Guardian azt írta, hogy

ez minden idők legtöbb aláírással rendelkező brit online petíciója.

Az online szavazás a múlt héten a kétlépcsős halasztást kimondó uniós csúcs előtt pörgött fel, és újabb lendületet vett a szombati, hatalmas létszámú - a szervezők becslése szerint több mint egymilliós - londoni tüntetés után, amelyen egy második népszavazás kiírását követelték.

Az üggyel kapcsolatos indulatokat jól mutatja, hogy az online petíció indítója Margaret Georgiadou arról beszélt, halálos fenyegetéseket is kapott, és a zaklatások miatt törölnie kellett a Facebook-profilját.

A szabályok szerint az ilyen petíciók témáját százezer fölötti aláíró esetén a parlamentnek meg kell vitatnia, de ez jogilag ez semmire nem kötelezi a kormányt. Az Egyesült Királyságban egyébként a 66 millió lakos közül 2016-ban mintegy 46,5 millió szavazásra jogosult volt, 33,5 millióan mentek el szavazni, és 17,5 millióan voksoltak a brexitre. Ez 51,89%-os, szűk többség volt.

Miközben pörög a számláló, rendkívüli kormányülést tart Theresa May, a hétfői tanácskozáson az is eldőlhet, hogy meddig tart még a politikai pályafutása - egyes hírek szerint több miniszter is a lemondását követelte a brexitmegállapodás aláírásáért cserébe. A kérdés, hogy az egyre gyengülő pozíciókkal rendelkező kormányfő

meg tudja-e tartani az irányítást, vagy azt magához vonja a parlament.

A pártján belüli keménybrexit-támogatóknak (akik a lemondását követelik) Theresa May azt üzeni: a parlament felpuhítaná a brexitmegállapodás szövegét.

Már a megállapodás nélküli kilépés esélye a nagyobb?

Uniós hivatalnokok szerint az EU már arra készül, hogy megállapodás nélküli brexit lesz, véleményük szerint ennek nagyobb az esélye. Mivel ennek a forgatókönyvnek a határideje április 12, az Európai Bizottság közölte: elvégezte az ezzel kapcsolatos felkészülést:

90 ágazatspecifikus felkészülési közleményt adtak ki, amelyek részletes iránymutatást nyújtanak a brexit által érintett különböző ágazatok számára.

Olyan uniós hivatalnokok, akik a bennmaradó tagállamok felkészülésének összehangolásában segítettek, a Reuters tudósítása szerint arról számoltak be, hogy

Franciaország, Belgium és Hollandia már 2100 embert vett föl a vámos, valamint az állat- és növényegészségügyi vizsgálatok elvégzésére, és

az EU-tagállamok 20 új határellenőrző vizsgálati pontot állítottak fel, hogy enyhítsék az uniós szabályok alól kikerülő Egyesült Királysággal folytatott közlekedési és turisztikai nehézségeket.

Megállapodás nélküli brexit esetén az Egyesült Királyság unión kívüli országgá válik, és az unió egyetlen jogszabálya sem alkalmazható többé rá, továbbá nem lesz a kilépésről rendelkező megállapodásban előírtak szerinti átmeneti időszak sem. Az Egyesült Királyság EU-hoz fűződő kapcsolatait az általános nemzetközi közjog - köztük a Kereskedelmi Világszervezet szabályai - szabályoznák.

