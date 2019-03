Szili Katalin: vannak pillanatok, amikor a birodalmakkal szembe kell szállni

Szili Katalin felidézte az 1848-as forradalom és szabadságharc 12 pontját. Úgy fogalmazott: "E követelések közül ma is nagyon fontos, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés". Kiemelte: "2010 után sikerült megteremtenünk a békét magyar és magyar között". A szabadsághoz pedig hozzátartozik az állampolgársághoz társuló szavazati jog is, és ezzel az idén az európai választásokon az amerikai magyarság is élhet - tette hozzá.

A miniszterelnöki biztos kifejtette: "Európa ma azzal küzd, vajon képes lesz-e megőrizni keresztény jellegét a jövőnek, vagy az illegális bevándorlás nyomán felhígulnak társadalmai". Hozzáfűzte: a kontinensen még mindig vannak olyan közösségek, amelyek európai egyesült államokban gondolkodnak ahelyett, hogy a nemzetek Európáját építenék, ahol mindenki megőrizheti saját identitását, szuverenitását. A szuverenitás megőrzését Szili Katalin napjaink egyik legfontosabb kérdésének nevezte Európában. "Mi azt szeretnénk, ha a Kárpát-medencében a jövőben is beszélnének magyarul, és a jövőben is tudnák, mi az a kokárda" - mondta.

A politikus szerint "a mai világban különösen fontos a nemzeti elkötelezettség". Kifejtette: az értékválsággal küszködő mai világban - amikor van európai ország, ahol az édesanyát és az édesapát egyes számú és kettes számú szülőnek nevezik -, csakis az identitásában szilárd és értékválasztásában elkötelezett ember tud megélni.

A mai világban elvesznek az értékek, a hazugságoknak gyakran ugyanolyan értékük van, mint az igazságoknak

- fogalmazott.

Szili Katalin a nagykövetség mintegy másfélórás ünnepségén elmondott beszédében is részletesen szólt Európáról, és arról, hogy a magyar mindig szabadságot és függetlenséget szerető nemzet volt. "Bizonyíték erre 1848, 1956 és 1989" - mondta. "Vannak pillanatok, amikor a birodalmakkal szembe kell szállni" - hangoztatta a több mint háromszáz ünneplő előtt.

A beszédben kitért arra, hogy az anyaország büszke a diaszpórában, így az Egyesült Államokban lévő magyarságra. "Az a fontos, hogy együtt dobbanjon a szívünk" - mondta.