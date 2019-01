Brexit: időprésbe került Brüsszel és London

Bár Nagy-Britanniában továbbra is heves vita folyik arról, hogyan lépjenek ki az Unióból és egyáltalán, kilépjenek-e, az Európai Unióban úgy veszik, hogy sínen van a folyamat.

A Európai Parlament például a jövő héten kezdi meg a Theresa May brit miniszterelnök és Brüsszel által megkötött brexit-megállapodás ratifikálását. Mindez annak ellenére történik, hogy az alku megbukott a brit parlamentben, azért mert a brit politika mélységesen megosztott egyrészt a kilépés módjának kérdésében, másrészt, hogy legyen-e újabb népszavazás a folytatódó EU-tagságról.

Az a furcsa helyzet állt elő, hogy az EU azt várja, hogy a britek eldöntsék és jelezzék: a Brüsszel szerint már véglegesített alku alapján távoznak-e vagy sem – Londonban viszont arról folyik a vita, hogy hogyan lehetne módosítani az egyezményt.

Kedden egy EU-szóvivő világossá tette: ha a britek szabályozatlanul és azonnal távoznak március végén, akkor elkerülhetetlen, hogy visszatérjen a határellenőrzés Írország és Észak-Írország között, ahol az észak-ír megbékélésről szóló egyezmény előtt őrtornyok, katonák és rendőrök ellenőrizték a forgalmat.

– mondta Brüsszelben Margaritisz Schinas bizottsági szóvivő.

Az ír kormány erre közölte: „nem fogadunk el ellenőrzött határt az Ír Szigeten... a brexittől függetlenül, a brit kormány (a több évtizedes észak-írországi konfliktust lezáró) Nagypénteki Egyezmény aláírójaként továbbra is köteles garantálni a békét, úgyhogy nem lesz határ”. A szóvivő arra is utalt, hogy

Brüsszel és a brit kormányfő alkuja tartalmazza az ír határgaranciát, ami előírja, hogyha London és az EU a kilépés utáni két évben nem tud szabadkereskedelmi egyezményt kötni, ideiglenesen az Európai Vámunióban tartják Nagy-Britanniát, hogy elkerüljék az ellenőrzés felújítását az ír határon.

May szerint a halasztás nem megoldás

Theresa May kormányfő a képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi félórájában - az ellenzéki Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn kérdésére, hogy garantálja-e a megállapodás nélküli Brexit elkerülését - kijelentette: az utóbbi időben benyújtott képviselői módosítások célja olyan helyzet előállítása, amelyben Nagy-Britannia nem lépne ki az EU-ból a törvényben is meghatározott március 29-i határnapon. May szerint azonban ez nem oldaná meg a felmerült problémákat, valamikor mindenképpen eljön a döntés pillanata, és a döntési lehetőségek mindig ugyanazok lesznek: megállapodás nélküli Brexit, megállapodásos Brexit, vagy a Brexit elmaradása.