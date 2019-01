Mi lesz a hazánkban élő britekkel brexit esetén?

A Magyarországon élő britekre erőforrásként tekint a magyar kormány, ezért a kabinet olyan rendszerben gondolkodik, amely széles körben biztosítja a jogokat az itt élő britek számára, akár rendezett, akár rendezetlen kilépés is valósul meg a brexitkor – mondta Takács Szabolcs. A kormány Londont és Brüsszelt is biztosította arról, hogy a szerzett jogok továbbra is megilletik az itt élőket.

Az államtitkár hangsúlyozta:

jelenleg senki nem tudja, hogy milyen módon valósul meg a brexit.

A magyar jogszabályalkotás folyamatban van, a cél, hogy az itt élő britek és családtagjaik minden jogosultsága – a jogszerű belépés és tartózkodás, a szabad és egyenlő munkavállalás, a hozzáférés a szociális és egészségügyi ellátásokhoz – megmaradjon, "no deal" brexit esetén is. A megjelent brit közönséget, több száz embert, elsősorban ez érdekelte – mondta Takács Szabolcs.

Hozzátette: ha a közeljövőben konkrét információkat lehet tudni a kilépési folyamatról, ismételten megszólítják az itt élő brit állampolgárokat, hogy tájékoztassák őket.

