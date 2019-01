Nem engedik kifizetni a Renault-vezér végkielégítését

2018 végét óriási botrány zárta a Nissan-Renault-nál. A cégvezér Carlos Ghosn a vádak szerint tényleges jövedelménél körülbelül 12,7 milliárd forintnyi jennel kevesebbet jelentett be, és más pénzügyi szabálytalanságokat is elkövetett, valamint privát célokra vette igénybe a cég ingóságait. Ghosnt már novemberben elmozdították az elnöki székből a Nissannál, a 2019-es év elején pedig a Renault is elfogadta Ghosn lemondását.

Azonban pénzügyi vonzata is van Ghosn eltávolításának: mint a Portfolio.hu cikkéből kiderül,

a neki jogosan járó juttatások összege egy francia szakszervezet, a CGT becslése szerint 8-9 milliárd forintnyi euró lehet, az éves szinten 250 millió forintnyi nyugdíjeurókról nem is beszélve.

Mivel a botrány nagy visszhangot váltott ki a francia nyilvánosságban - és a Renault-ban 15 százalékos tulajdonos az állam -, a párizsi pénzügyminiszter is megszólalt: "kiemelten követik" az ügyet, "senki sem értené, ha Ghosn végkielégítése túlzott mértékű lenne, rendkívül éberek leszünk" - tette hozzá Bruno Le Maire.

