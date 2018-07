Hajókatasztrófa Missouriban - lebeszélte a kapitány a mentőmellényről az utasokat

A kacsahajó csütörtök este a Missouri állam délnyugati vidékén fekvő Branson üdülőváros egyik taván borult fel és süllyedt el, fedélzetén 31 turistával. Mike Parson, Missouri állam kormányzója megerősítette, hogy a katasztrófának eddig 17 halálos áldozata van.

#UPDATE on #Missouri duck boat capsizing - last body found by divers, bringing death toll to 17 - nine of 17 victims from same family - authorities launch investigation into cause of incident pic.twitter.com/P68otY6sQQ

A térség meteorológiai szolgálata csütörtökön kora este ugyan viharriasztást adott ki, de szemtanúk elbeszélései szerint egy ideig szép idő volt,

Pénteken nyilvánosságra kerültek mobiltelefonokkal rögzített videófelvételek is, amelyeket a partról készítettek a süllyedő kétéltűről. Az egyik túlélő elmondta:

Egy szakértő szerint nem biztos, hogy a mentőmellények megmenthették volna az embereket, ugyanis a kacsahajónál különös veszélyt jelent, hogy a hajó teteje sátorvászon, amelybe belekaphat a szél, és ha felborul a hajó, az utasok beszorulnak a vászon és a hajótest közé. A hajót várhatóan hétfőn emelik ki a tóból.

My deepest sympathies to the families and friends of those involved in the terrible boat accident which just took place in Missouri. Such a tragedy, such a great loss. May God be with you all!