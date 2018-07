Kiderült, mi volt Trump brutális javaslata

Donald Trump, aki kétnapos hivatalos látogatást tett az Egyesült Királyságban, a látogatás végén Theresa May kormányfővel tartott közös pénteki sajtóértekezletén úgy fogalmazott, hogy a kétoldalú tárgyalásokon előállt May számára egy javaslattal az EU-val szembeni magatartásról, de azt a brit miniszterelnök "túlságosan keménynek, talán brutálisnak is" találta.

Theresa May, aki a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának vendége volt, arra a kérdésre, hogy mi volt ez a "brutális javaslat", felfedte: Trump azt ajánlotta neki, hogy ne tárgyaljon tovább az EU-val, hanem perelje be az uniót.

May nem tért ki arra, hogy Trump szerint Londonnak milyen címen kellene beperelnie az Európai Uniót, de kijelentette, hogy Nagy-Britannia folytatja a tárgyalásokat az EU-val.

Nyitókép: Geoff Pugh (MTI/EPA/Daily Telegraph)