Kubatov Gábor: a Fradinak Európában jegyzett klubnak kell lennie

Miben változott a Fradi azóta, hogy átvette az elnökséget?

Lassan már nyolcadik éve, hogy szolgálhatom a Ferencvárost. És fontos, hogy sosem tekintettem magam elnöknek, és a munkatársaimat sosem tekintettem beosztottnak, mi ezt közösen alkotjuk meg. Egy csődben levő klubot vettünk át mi, közösen és tettük helyre. Az volt az elhatározásunk, hogy gazdaságilag rendbe tesszük a klubot, mert ha átlátható lesz a gazdálkodás, akkor meg fognak jelenni a támogatók. Ha megjelennek a támogatók, és rendbe tudjuk tenni a magunk körülötti világot, akkor meg jönnek a sikerek. Ezt a pályát jól jelöltük ki. Vért izzadtunk, mire rendbe tettük a Fradit. Két évvel ezelőtt fizettük ki az utolsó adóhatósági büntetéseket.

Mostanra állt elő az a helyzet, hogy a Ferencváros egy stabil gazdasági alapokon álló, sportszakmailag, infrastrukturálisan kiemelkedő klub lett Magyarországon.

Mennyiben változott a gazdasági környezet és mennyiben változott maga, a gazdálkodás? Mert az eredmény nyilván valahogy a kettőből jön össze.

Igen, de még van egy összetevője: a klub is változott, mert azt ne felejtsük el, hogy a Fradi egy balhés klub volt. Komoly cégek nem kötötték volna nyolc évvel ezelőtt a Ferencvároshoz magukat, mert azt gondolták, hogy ez egy kirekesztő, balhés klub, ahol állandóan verekedések, szurkolói rendbontások vannak. Persze megváltozott a környezet, de ahhoz nekünk is meg kellett változni. Magyarország sem volt jó gazdasági állapotban, egy csőd szélén tántorgó ország volt szintén, és sokat jelent, hogy Magyarország ma egy olyan hely, ahol jó gazdasági környezet van a sport számára is. A kormányzat azt is a zászlajára tűzte, hogy a magyarországi sportinfrastruktúrát rendbe kell tenni, és mi voltunk az elsők, akiknek a magyar állam épített egy gyönyörű stadiont. A stadionépítés szerintem egy példamutató dolog Magyarországon.

Miért?

A Fradi-pálya annak idején a körút és az Üllői út sarkán épült, ez Magyarország egyik legjobb telke volt. A Fradi-stadiont a teleknek a rosszabbik részére építettük föl, és a jobbik részét szabadon hagytuk. A beruházásoknak körülbelül a negyven százaléka, az adók és a járulékok formájában visszakerül az állam zsebébe, ilyen módon a stadiont megépítettük húszmilliárd forintért, abból megközelítőleg nyolcmilliárd forint visszakerült az államhoz. A telket, amelyen most egy nagy telekommunikációs cég fölépítette a székházát, a magyar állam eladta hatmilliárd forintért, ennyi bevételt jelentett. A 36 milliárd forint beruházási összegért épített székháznak a negyven százaléka szintén visszajött. Összességében 26 milliárd forintot kapott a költségvetés, így a stadionépítésből hatmilliárd forint tiszta nyeresége van a magyar államnak. És a teleknek van még egy beépítetlen része, ahol újabb irodaházat fognak építeni, amiből újabb bevétele lesz a magyar államnak.

Ezért azt állítom, hogy a Fradi stadionja ingyen van, és a magyar állam tisztán kereshet körülbelül tízmilliárd forintot,

ami szerintem példamutató beruházás.

A Fradi stadionja megtermel annyi pénzt, amennyiből működik?

Ez bonyolultabb kérdés, mert szerintem a sport nemcsak gazdasági ügy, hanem oktatási kérdés is, de nyereséges a stadion a kezdetektől fogva. Egy német üzemeltetővel dolgozunk együtt, aminek vannak előnyei és hátrányai, de egyre növekvő nyeresége van, és egyre több ember jár meccsre. Az átlagos nézőszámunk tízezer fölött van, ami szerintem egy hatalmas előrelépés. Idehoznám a biztonsági kérdést, mert innen is meg lehet érteni, hogy miért volt értelme ezt a stadiont megépíteni. Az előző stadionunkban, amikor egy Újpest-Fradi meccs volt, mindig balhé volt, rohamrendőrök állták körbe a stadiont, és az emberben, amikor kijött a meccsre, volt félelemérzet. Az elmúlt időszakban most már nem egy derbit lejátszottunk a stadionban, és egyetlenegy verekedés nem volt.

Családi élmény ma már a stadionba kimenni?

Igen, és mi erre különös hangsúlyt is fektetünk. Ha nem jönnek ki gyerekek a stadionba, akkor majd felnőttként sem fognak, és nem fogja a Fradiba elhozni a gyerekét sportolni, pedig ez nekünk mindig az elsődleges dolog. A mi sporttelepünkre 3500 gyerek jár sportolni, és persze nem mindegyikből lesz világklasszis sportoló, de sokkal jobb emberek lesznek a sport által, és ezt érdemes szem előtt tartani.

Anyukák is kimennek most már a gyerekkel?

Igen, és külön bejáraton mennek be a családok, nagyon odafigyelünk, egy külön szektoruk van, kiszolgáljuk őket, és ezt mérjük is. Barcelonában 30 százaléknyi nő jár ki, nálunk 19 még csak, de már ez is nagy dolog.

A klubvezetésben vannak külföldi jó gyakorlatok, amire érdemes odafigyelni?

Erre is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Az én barátom és társam a labdarúgásban Orosz Pali. Egy két nyelven beszélő fantasztikus ember, akinek az édesapja olimpikon, szíve-lelke a Fradié, ő nagyon sok konferenciára el tud jutni, és az összes jó példát megpróbálja hazahozni külföldről. Oda jutottunk, hogy van néhány olyan programunk, amit három-négy nagy klub is eljött megnézni. Az egyik ilyen a Fradi-suliprogram. Az élsportolóink elmennek egy iskolába, és ott bemutatjuk, hogy mi is a Fradi valójában, a sportolók elmesélik a saját élettapasztalataik alapján, hogy miért fontos sportolni, és hogy miben segíthet nekik a sport. Szerintem ez az egyik legszebb dolog, amit a Fradiban csinálunk.

