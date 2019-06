Kubatov Gábor megszólalt: értékeli az FTC idei aranyévét

Kubatov Gábor az Arénában

Európai szinten is jegyzett klubot akar építeni az FTC-ből Kubatov Gábor, a klub elnöke. Az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a Fradiváros terveiről, az Üllői úti stadion példamutatásáról és arról is, miért kell részt venniük az utánpótlásban készülő gyerekeknek drogteszten.A Fradivárosról elmondta: egy nagyon nagy és izgalmas, intellektuálisan is nagy energiát lekötő lehetősége a klubnak, ugyanis építenek egy új sporttelepet a Népligetben az Építők-pálya helyére. A világon egyedülálló módon lesz benne egy uszoda, egy jégpálya, egy kézilabdacsarnok, és az evezésen kívül minden szakosztály új otthont kap. A régi sporttelepünkön marad kizárólag a labdarúgás. Ennek az előkészítése zajlik, szeretnénk megépíteni három-három és fél éven belül.Hozzátette: ez egy állami beruházás lesz, és tulajdonképpen a pénz rendelkezésünkre is áll, idáig az engedélyekre vártunk. Most decemberben minden akadály elhárult, márciusban közbeszerzést írunk ki, és talán nyár végén elindulhat a beruházás.Mint mondta: a Népliget most egy borzalmas hely, szinte vállalhatatlan. Budapest legnagyobb erdeje, érdemes volna rendbe tenni. Vannak róla tervek, hogy ne csak a sportnak, hanem a kultúrának és a gasztronómiának is otthont adjon. Kubatov abban reménykedik, hogy ez az ingatlanfejlesztés megindítja az egész Népliget fejlesztését.