Visszaesőben a Tesla-eladások idehaza

A Tesla magyarországi eladásai jelentős visszaesést mutattak 2025 első két hónapjában, az értékesítések 61 százalékkal csökkentek 2024 azonos időszakához képest - írja az e-cars.hu híradása nyomán a hvg.hu.

Február folyamán mindössze 108 darabot adtak el, ez csupán 1 százalékát tette ki az új autók hazai piacának. A legnépszerűbb modellek továbbra is a Model Y (42 százalék) és a Model 3 (56 százalék), de ezek eladásai is 67 százalékkal zuhantak az előző év februárjához viszonyítva - írják. A portál szerint

több tényező is hozzájárulhatott a visszaeséshez, így a magas kamatok, az infláció és a vásárlási támogatások csökkentése is.

Egyre erősebb alternatívákat kínálnak az olyan versenytársak, mint a BYD, a Volkswagen és a Hyundai, sokan pedig a Tesla Model Y Juniper frissített verziójának érkezését várják. Mindezeken túl logisztikai problémák is akadályozhatják a kiszállításokat, ami tovább ronthatja a márka piaci részesedését.

