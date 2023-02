Fontos bejelentéseket tett Lantos Csaba

A lakosság számára nem fog emelkedni egész évben sem a gáz, sem a villanyáram, sem a távhő ára. A tavaly nyáron kialakult rezsisáv fölötti kategóriában április 30-ig, tehát a teljes fűtési szezonra marad ugyanaz az ár, mind a lakosságnál, mind a kétszázezer mikro- és kisvállalkozásnál – jelentette be Lantos Csaba az MVM energetikai konferenciáján.

Az energiaügyi miniszter azt is elmondta, hogy a lakosság által fizetendő rendszerhasználati díj sem fog növekedni az év során. Mint fogalmazott, a legfontosabb cél Magyarország energiaellátásának diverzifikálása, mert a rendkívül magas, 75 százalékos importfüggőséget mindenképpen csökkenteni kell úgy, hogy az energiát megtermeljük vagy azt különböző forrásokból szerezzük meg. Ennek érdekében három nagy zárt ciklusú, 500 megawattos méretű gázerőművet terveznek megépíteni 2028-ig a Mátrában, illetve Tiszaújvárosban. Emellett a miniszter bejelentése szerint

folytatódik Magyarországon a megújuló energia termelése, forrásként említette a napelemek mellett a szélkerekeket és a geotermiát,

amit részben fűtésre, részben áramtermelésre szeretnének felhasználni.

"Magyarország növekedni és iparosodni akar, ez pedig együtt jár a nagyobb energiafogyasztással" – zárta előadását a tárcavezető.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter előadásában arról beszélt, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt majd a minap elindított 700 milliárd forintos Baross Gábor Újraiparosítási Program jelentős kibővítéséről. A tárcavezető kiemelte, hogy az export a GDP arányában eléri a 85 százalékot, és ez akár tovább növekedhet, míg a beruházási ráta már tavaly is 27 százalékon volt, így szerint beruházás által vezérelt, exportorientált gazdaság lesz a magyar.

A miniszter szerint a magyar gazdaság finanszírozási szerkezete megváltozik, mert az évtized végére elapadó uniós források mellett a külföldi működőtőke-beruházásoknak és az állami beruházásösztönzéseknek lesz nagyobb szerepük. Meglepetés is volt, új interkonnektor is jöhet A legfőbb célként azt tűzte ki a tárca, hogy diverzifikálja Magyarország energiaellátását, mert „az importfüggőségünk nagyon nagy, 75 százalék feletti, ezért a fő politikánk arra kell, hogy irányuljon, hogy ezt csökkentsük”. Így arra kell törekedni, hogy vagy megtermeljük, vagy különböző forrásokból szerezzük meg az energiát. Mint a Portfolio írta , Lantos Csaba emlékeztetett: a kormány magán kezdte a spórolást, hiszen a költségvetési szervek számára 40 százalékos fogyasztáscsökkentést „sokan tudták tartani”, és így tavaly 17 százalékkal csökkent az országos gázfogyasztás, decemberben 25 százalék volt ez. Hozzátette, hogy bár intenzív energiafelhasználás csökkenéssel számoltak, de „nem feltétlenül gondoltuk, hogy ennyire sikeres lesz” a mértéke és azt nevezte jobban meglepőnek, hogy még az áramfogyasztás is csökkenni tudott, mert azt gondolták, hogy sokan átmennek a gázból áramfogyasztásba, és így az áramfogyasztás inkább emelkedni fog. Leszögezte: „nem szeretnénk lemondani” Paks I. üzemidő-hosszabbítási terveiről és Paks II. kapcsán megjegyezte: „reméljük, hogy minél hamarabb rendszerbe áll, és nem mondunk le adott esetben további opcióról sem”. Kiderült még, hogy "szeretnék megcsinálni" a szlovén interkonnektort is a gázpiacon, illetve ahol indokolt, szeretnék bővíteni a már meglévő interkonnektorok kapacitását. Mint ismert, az MVM első és második földgázkútja már termel is. Új információk, hogy 52 kutat szeretnének fúrni, jelentős földgáztermelő is lesz az MVM.

