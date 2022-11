Bevezették a kamatsapkát, és a közös kazánnal fűtő bérházak lakói is fellélegezhetnek

A Magyar Közlönyben ki is jött a hétfőn bejelentett kormányrendelet, miszerint a bankoknál 2023. március 31-ig kötött, forintban elhelyezett látra szóló és legfeljebb egyéves futamidejű betétszerződés alapján a betét összegére fizetett kamat nem haladhatja meg az Államadósság Kezelő Központ honlapján utoljára közzétett, három hónapos hátralévő futamidővel forgalomba hozott diszkont kincstárjegy aukciós átlaghozamának mértékét. Ez jelenleg 11,92 százalék – írja a hvg.hu.

A kormány ezzel akarja elejét venni annak, hogy így vonzzanak be új forrásokat a bankok, amelyeket aztán 18 százalékon tudnak kamatoztatni a jegybankban az egynapos betéti tendereken. Ezzel ugyanis részben elszívják a befektetők pénzét az állampapíroktól. Mindez a nagyobb befektetési vállalkozásokra, befektetési alapokra és a magánbefektetők közül csak a húszmillió forintnál nagyobb pénzt megmozgatókra vonatkozik.

Hétfőn az is kiderült, hogy mentőövet dobott a kormány azoknak a bérházaknak, amelyekben állami és önkormányzati lakásokat közös kazánról fűtenek, és ezért eddig nem vonatkozott rájuk a csökkentett tarifa. Vannak ilyen honvédségi lakóházak is. A kormány most kihirdetett rendeletével augusztus 1-ig visszamenő hatállyal elrendelte: ha egy épületben önkormányzati vagy állami bérlakás, szállóférőhely található, és a földgázfogyasztás mérése közös mérővel történik, akkor „az épület közös fogyasztását megvalósító” gázfogyasztó készülék üzemeltetője „lakossági fogyasztónak minősül függetlenül attól, hogy a gázfogyasztó készülék egy vagy több épület közös fogyasztását valósítja meg”.

