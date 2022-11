Itt a lista: ezekre az élelmiszerekre terjesztheti ki a kormány az árstopot

Az élelmiszerekre érvényes hatósági árstopok kiterjesztéséről két hete először Orbán Viktor beszélt.

Akkor azt mondta a miszterelnök, hogy "a következő hetekben folyamatosan döntünk arról, hogy egy-egy központilag árszabályozott terméket, illetve ezeknek a listáját újabbakkal bővítsük".

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter hétfőn az InfoRádió Aréna című műsorában további részleteket is elárult. Mint fogalmazott, napokon belül dönthet a kormány újabb termékek árstopjáról, és az is kiderült, hogy azok a termékek kaphatnak árstopot, amelyeknél az élelmiszereknél most átlagos 40 százalék fölötti infláció állt be, és előállíthatók belföldön.

A miniszter definíciójának jó néhány termékkör megfelel, ilyen például:

a kenyér (76,2 százalék),

a sajt (68,0 százalék),

a vaj (66,3 százalék),

a margarin (61,2 százalék),

a száraztészta (60,2 százalék),

a tojás (53,7 százalék),

a péksütemények (48,1 százalék),

a marhahús (46,6 százalék),

a baromfihús (42,9 százalék),

a tej (42,1 százalék),

a száraz hüvelyesek (40,9 százalék).

Ezek legnagyobb része előállítható vagy előállítható lenne itthon. A vg.hu szerint még idesorolható a burgonya, amelynek az ára szeptemberben 39 százalékkal nőtt, de az áremelkedési ütem októberre elérhette a 40 százalékot.

A Pénzcentrum számítása szerint viszont a következő termékek lehetnek árstoposok:

a trappista sajt

többféle liszt (nem csak a búzafinomliszt)

kenyérfélék

az összes tejtermék

a csirke

zöldségek (káposzta, burgonya)

a tojás

tojásos tészták

Nyitókép: Pixabay