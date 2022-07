A katások kétharmada bukhatja a kedvezményes adózást a nagy szigorítás miatt

Az adózók nagy része kiszorul a katások köréből, ha a parlament a mostani formában fogadja el a kisadózók tételes adójának megváltoztatására irányuló törvénymódosítást - mondta az InfoRádiónak a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesületének elnöke.

Csak az egyéni vállalkozók és csak főállásban maradhatnak a kata hatálya alatt, és csak akkor, ha magánszemélyek számára nyújtanak szolgáltatást vagy adnak el terméket. Kizárólag a taxisok kivételek, ők cégeknek is számlázhatnak - ismertette a főbb szabályokat Zara László. Vagyis ezentúl minden katásnak előre tisztáznia kell, hogy kinek végzi a munkát, ha ugyanis egy cégnek állít ki számlát, kiesik a kata hatálya alól.

A kormányzat magyarázata szerint azért kellett szigorítani, mert sokan munkaviszony helyett katáznak, nem vállalkozóként, hanem alkalmazottként. Ám ahelyett, hogy ezt valahogy szűrték volna, felforgatták a szabályozást, és ha ilyen formában elfogadja az Országgyűlés - akár már kedden - a változtatást, akkor kiszorítják az eddig tisztességesen dolgozó katások jelentős részét is a kedvezményes adózási lehetőségből.

"Minimum harmadolódni fog a katások 4-500 ezer közötti száma, vagyis körülbelül 150 ezer fő maradhatna ebben a körben, de ha hozzávesszük, hogy voltak, akik nem főállásúként végezték a katás egyéni vállalkozói tevékenységet, és most ők is kirostálódnak, akkor

50-100 ezer fő közé eshet vissza a katázók száma."

Zara László megjegyezte: esetleg az egyéni vállalkozók átalányadózása lehet versenyképes a jövőben bizonyos körülmények között. Ám az összes betéti társaság átkerül - úgy tűnik, automatikusan - a társasági adó hatálya alá, és emiatt nemcsak az adó- és járulékterhük fog emelkedni, hanem az adminisztrációs kötelezettségük is. Akkor ugyanis minimum kettős könyvvitelt kell vezetniük, és búcsút mondhatnak az egyszerű cégügyeknek. Ha pedig a kivát választja valaki, az adminisztrációs teher akkor is megmarad. Ez itt a kata vége - ki maradhat egyáltalán benne? A Niveus Consulting Group kommentárja szerint kétséges, hogy lesz-e olyan vállalkozó, aki a feltételeket valóban teljesíteni tudja és a jövőben is KATA szerint fog adózni. Munka mellett vagy bt. formában már nem lesz alkalmazható, és akkor sem, ha akár csak egy forint bevételük van más vállalkozástól. "Ha reálisan átgondoljuk egy átlagos, alapvetően lakosságnak szolgáltató nyelvtanár vagy fodrász ügyfélkörét, akkor is nagy eséllyel találunk benne mondjuk filmes munkákat, céges nyelvórákat vagy építőipari kisvállalkozó esetén bedolgozást egy-egy nagyobb építőipari projektbe, ahol a számlát már cég fele kell(ene) kiállítani. Ezeknek a vállalkozóknak most két lehetőségük van. Vagy elengedik az ügyfélkörük egy érezhető részét (például a vízvezetékszerelő nem vállal cégtől érkező megbízást), vagy pedig – és itt akkor már szembe is megyünk a hetek óta hangoztatott célokkal – bonyolultabb, költségigényesebb adózási módot választanak, ami jelentősen megnövelheti a szürke- vagy feketegazdaság arányát ebben a szektorokban" - írták az elemzésben. Megjegyzik, az autószerelőknél és még sok más szakmában vegyesen vannak céges és lakossági ügyfelek. Az értékelés szerint nem világos, hogy miért egyedül a taxiszolgáltatók kaptak felmentést a cégtől származó bevétel tilalma alól, hiszen egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy csak az ő esetükben adódik a szolgáltatás jellegéből a céges megrendelői kör is.

Nyitókép: pcess609/Getty Images