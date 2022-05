Mobilpiaci trend: a jövő már tegnap elkezdődött

Az idei új készülékek nem sokkal több tudással, de jóval drágábban kaphatóak, mint a tavalyi vagy azelőtti modellek, ami számos felhasználót arra sarkall, hogy vagy egy korábbi modellt vásároljon, vagy kivárjon, tovább használva a jelenlegi telefonját – mondta Khell Bogdán, a Deloitte Global elemzésére hivatkozva. Ennek a jelenleg is megfigyelhető átalakulásnak több oka is van a főszerkesztő szerint.

"Az tehát, hogy a készülékek élettartalma megnövekszik, gazdasági kérdés, egy árazásbeli jelenség" – magyarázta.

A MobilAréna főszerkesztője szerint lassult az a fejlődési ütem is, ami a korábbi években jellemezte az okostelefonos piacot. Most ugyanis nincsenek óriási ugrások a teljesítményben, a üzemidőben, a kamerában vagy egyéb funkciókban, hanem

csak egy picivel jobbak, picivel tudnak többet,

ezért sokan nem érzik az igényt arra, hogy megint beruházzanak egy új készülékbe, hiszen tudják használni a meglévő eszközeiket – tette hozzá a szakértő. Szerinte erre egyébként az eszközgyártók is rájöttek – ahogyan a Deloitte is megállapította –, ezért inkább arra fókuszálnak, hogy kibővítsék a használhatóság időtartalmát szoftveres támogatással és egyéb olyan szolgáltatásokkal, amiket a telefonokhoz lehet rendelni-vásárolni, legyen az biztosítási termék, felhő alapú szolgáltatás, online áruház, vagy bármi egyéb, ami a készülékkel kapcsolatos. Trend lett a gyártók részéről, hogy ökoszisztémát építsenek, amiben sokféle termék, sokféle szolgáltatás összeköthető egy felhasználói fiók alatt. A gyártók is arra számítanak, hogy nem feltétlen a telefoneladásokból lesz bevételük, ezért alternatív bevételi források után néznek, amikbe inkább a szolgáltatások tartoznak bele – fejtette ki a szakértő.

A Deloitte elemzésében mások mellett az is olvasható, hogy idén az okostelefonok 146 millió tonnás szén-dioxid-kibocsátásának 83 százaléka az 1,4 milliárd új készülék gyártásából, szállításából és első éves használatából származik majd. A MobilAréna főszerkesztője ezzel kapcsolatban azt mondta, nem kétséges, hogy a legkárosabb tevékenység maga a gyártás, ami minden termék életciklusára igaz – lásd elektromos autók –, ami mellett a használat jóval gazdaságosabb. Khell Bogdán egyetértett azzal, hogy nem kizárólag gazdasági érdek húzódik meg a felhasználási idő kitágítása mögött, hanem van egy környezetterhelési aspektusa, ami most épp egybecseng a gazdasági érdekekkel is.

Szerinte egyébként a Deloitte megállapításai annyiban is helytállók, hogy már most azt lehet látni, hogy a 2022-es első negyedéves készülékgyártási és -szállítási adatok mintegy 14 százalékkal elmaradnak az egy évvel korábbiaktól, vagyis

érzékelhetően csökken a készülékgyártás és az eladott telefonok mennyisége.

„Igazából ez a trend már velünk van, és valószínűleg a következő években is így fog alakul” – ismételte meg végül a MobilAréna főszerkesztője.

