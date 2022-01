Csalogány 26, Olimpia, Fricska: neves budapesti éttermek fáradtak el végleg a „csatában”

Fricska, Olimpia és Csalogány 26 – csak néhány neves budapesti étterem, mely az utóbbi napokban végleg elköszönt a vendégeitől. Flesch Tamás szerint ezek a vendéglátóhelyek nagyon magas színvonalat képviseltek, ezért is szomorú, hogy már nem fognak többé kinyitni, a szakember azonban nem ezek kapcsán vonna le általános következtetéseket. Mint kiemelte, a vendéglátóipar összességében az energia-, alapanyag- és munkaerő folyamatos áremelkedése miatt van nehéz helyzetben, ráadásul utóbbi esetében erős hiány tapasztalható a szakemberekből.

„Valószínűleg az említett helyek is ebbe a csatába fáradtak bele, és döntöttek úgy a tulajdonosok, hogy nem akarják ezt tovább vinni” – fogalmazott.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke arról is beszélt, hogy átalakulóban van a szektor, helyek szűnnek meg, esetleg más formában folytatják, de újak is nyílnak. De mindig is volt rengeteg működő kávézó, étterem és cukrászda, tette hozzá, vagyis ilyen szempontból van ok az optimizmusra, és akinek lesz rá igénye és pénze, meg fogja találni a maga számára megfelelő helyet, ahol jól érezheti magát.

A koronavírus-járvány persze nem segítette a vendéglátás helyzetét, értett egyet Flesch Tamás. Bár a pontos statisztikai adatot nem ismeri, de azt biztosra veszi, hogy az évek során sok ezer vendéglátóhely változtatja meg a tulajdonosát, bérlőjét, üzemeltetőjét, akár az üzemeltetés módját is. Az, hogy egy magyar étterem egyik napról a másikra ázsiai lesz, vagy fordítva, esetleg, hogy egy kávézó bisztróvá alakul, teljesen jellemző a vendéglátóiparra, valamint az is, hogy pár év után vannak olyan helyek, amelyek végleg megszűnnek. „Ebben semmi meglepő nincs, de természetesen a Covid nem segíti ezt a helyzetet, és

sokkal több hely marad zárva, mint amennyi 2019-ben volt

” – magyarázta.

De előbb-utóbb azok a vendéglátóhelyek is kinyitnak, amelyek eddig zárva maradtak – tette hozzá a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: TravelCouples/Getty Images