Ha Mark Zuckerberg elolvasta volna az összes kommentet, amely az alá a posztja alá érkezett, amelyben elnézést kért azért, hogy a Facebook, az Instagram és a WhatsApp nemrég majdnem hat órán át elérhetetlen volt, 145 napot kellett volna ezzel töltenie a BBC cikke szerint. 827 ezer komment érkezett: volt, aki elviccelte a témát – "borzasztó volt, beszélnem kellett a családommal!" –, volt, aki szervizbe vitte a telefonját, mert nem akarta elhinni, hogy a szolgáltatások nem érhetők el. De akadt olyan is, aki kompenzációt követelt a Facebooktól azért, mert vállalkozásában okozott fennakadást a szolgáltatás szünetelése.

Ez is egyértelműen jelezte, hogy sokkal többen függnek a technológiától, mint azt elsőre hihettük volna, és nemcsak a baráti beszélgetések látták kárát a dolognak, hanem az üzleti élet és a kereskedelem is. Az is világos, hogy ez nem egyszeri eset: a szakértők szerint a széles körű kiesések egyre gyakoribbak és egyre zavaróbbak.

Sérülékeny az internet

"Az elmúlt években tapasztaltuk, hogy az internetes tartalmak nagy részének szállítása egyre inkább kis számú hálózatra és vállalatra támaszkodik. Ha ezek közül egynek vagy akár többnek is problémája van, az nemcsak őket, hanem több százezer más szolgáltatást is érint" – mondja Luke Deryckx, a Down Detector műszaki igazgatója. A Facebookot például ma már számos különböző szolgáltatásba és eszközbe, például okos televíziókba való bejelentkezésre használják.

Deryckx csapatával a Down Detectornál a webes szolgáltatások és a weboldalak zavarait monitorozza. Elmondása szerint

a főbb szolgáltatásokat érintő, széles körű kiesések egyre gyakoribbak és egyre súlyosabbak.

"Amikor a Facebookkal gond van, az nagy hatással van nemcsak az internetre, hanem a gazdaságra és a társadalomra is. Emberek milliói vagy akár százmilliói ülnek és várják, hogy egy kis kaliforniai csapat megjavítson valamit. Ez egy érdekes jelenség, amely az elmúlt néhány évben egyre nagyobb méreteket ölt" – mondja. Egy-egy nagyobb szolgáltatáskiesés során az emberek aggódnak, hogy a fennakadás valamilyen kibertámadás eredménye, a szakértők szerint ugyanakkor legtöbbször emberi hiba áll a háttérben, amit szerintük az is súlyosbít, hogy az internetet elavult és bonyolult rendszerek összetett rendszerei tartják össze.

Elavult a háttér

Bill Buchanan internetkutató professzor szerint az elavult technológiák is felelnek a kiesésekért.

"Az internet nem az a nagy méretű, elosztott hálózat, amelyet a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), az internet eredeti tervezője próbált létrehozni, és amely ellenállna egy bármelyik részét érő atomcsapásnak. Az internet által használt protokollok alapvetően azok, amelyeket az internet hőskorában készítettek. Egyetlen hiba az alapinfrastruktúrában képes az egész internetet leállítani" – mondja.

Buchanan professzor szerint ellenállóbbá lehet tenni az internetet, de a net számos alapeleme mindenképp megmarad.

"A rendszerek alapvetően működnek, és nem lehet csak úgy egy napra "kikapcsolni az internet bizonyos protokolljait, hogy megpróbáljuk újraalkotni őket" – mondja.

Üzleti érdek a fejlesztés

Inkább azon kell javítanunk, ahogyan az internetet az adatok tárolására és megosztására használjuk, különben a jövőben további tömeges kieséseket kockáztatunk. Buchanan szerint az internet túlságosan központosítottá vált, azaz túl sok adat származik egyetlen forrásból. Ezt a tendenciát több csomópontból álló rendszerekkel kell megfordítani, hogy egyetlen hiba se akadályozza meg egy szolgáltatás működését.

A jelentős internetkiesések hatással vannak a felhasználók és a vállalkozások életére, végső soron azonban hozzájárulhatnak az internet és a hozzá kapcsolódó webes szolgáltatások ellenálló képességének javításához is.

A Forbes becslése szerint például a Facebook 66 millió dollárt veszített a hatórás kiesés alatt a hirdetések felfüggesztése vagy a hirdetők elvándorlása miatt: ez a veszteség valószínűleg arra irányítja a felső vezetők figyelmét, hogy megakadályozzák, hogy ez még egyszer megismétlődjön. Nagy kiesések az utóbbi időben 2021 október: egy konfigurációs hiba miatt a Facebook, az Instagram és a WhatsApp közel 6 órára leállt. 2021 július: több mint 48 szolgáltatás, köztük az Airbnb, az Expedia, a Home Depot és a Salesforce körülbelül egy órára leállt, miután az Akamai tartalomszolgáltató cégnél a tartománynévrendszer (DNS) egy hiba miatt nem működött.

2021 június: az Amazon, a Reddit, a Twitch, a Github, a Shopify, a Spotify és több híroldal is leállt körülbelül egy órára, miután egy eddig ismeretlen hibát váltott ki egy ügyfél a Fastly felhőszolgáltatónál.

2020 december: a Gmail, a YouTube, a Google Drive és más Google-szolgáltatások egyszerre mintegy 90 percre leálltak, miután a vállalat közlése szerint belső tárolókvóta-probléma lépett fel.

2020 november: az Amazon Web Service egyik virginiai létesítményének műszaki problémája több órán keresztül harmadik fél több ezer online szolgáltatását érintette, főként Észak-Amerikában.

2019 március: a Facebook, az Instagram és a WhatsApp is leállt, vagy mintegy 14 órán keresztül súlyos zavarok keletkeztek egy szerverkonfigurációs változás miatt.

Nyitókép: Pixabay