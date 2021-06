Elsősorban az Egyesült Államokban ottani idő szerint kedd reggel sorra dőltek ki nagy internetoldalak: nem ment többek között a Bloomberg, a Financial Times, a New York Times, a Bloomberg, a CNBC, a Reddit, a The Guardian és az Amazon, de a folyamat elérte a Google-t, a Spotify-t, az HBO Maxot, ahogy jelentettek gondot a Twitternél, a Vimeónál sőt a brit kormány honlapjánál is.

A leállásokban közös, hogy a cégek a Fastly nevű tartalomelosztó partnerei – írja a Reuters, rámutatva, hogy a cég partnerei nem elérhetők vagy legalábbis akadozva működnek. (A Fastly egy CDN-szolgáltató, ezek felelnek azért, hogy egy internetes oldal betöltése zökkenőmentes legyen.)

Az egyes oldalakkal kapcsolatos hibabejelentéseket gyűjtő Downdetector kiemelt hírsávban közölte az oldalát meglátogatókkal, hogy a Fastlyval vannak problémák. Ezt a TechCrunch-nak a CDN-szolgáltató meg is erősítette.

Az érintett honlapok nagy része nem sokkal később ismét elérhetővé vált. Forrás: downdetector.com

Nyitókép: Pixabay