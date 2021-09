Veszélyben lehet a világ kávéellátása

Vietnam a világ második legnagyobb kávéexportőre, egyes becslések szerint a világ kávéellátásénak ötödéről gondoskodik: az ellátási láncban zavarokat lehet tapasztalni, mióta az ország szigorította a Ho Si Minh-város kikötőjében elrendelt zárlatot, valamint korlátozásokat vezetett be egyes kávétermelő területein. A Vietnami Kávé-Kakaó Társaság már fel is szólította a kormányt az intézkedések enyhítésére azt követően, hogy a kereskedők nagy nehézségeket tapasztaltak a kávé kikötőkbe juttatásába – írja a The Guardian.

Siker után jött a delta

Az ország a tavalyi évben nagyon sikeresen kezelte a vírust, szigorú lezárásokat és kontaktkutatást alkalmazva. A delta variáns megjelenését követően azonban a kevés oltással rendelkező ország már nem tudta ilyen sikeresen kontrollálni a vírust.

Hétfőn 14 219 új esetet jelentettek, ami a második legnagyobb napi növekedés a járvány kezdete óta.

Vietnam összesített esetszáma 445 292-re emelkedett, holott tavaly kevesebb mint 1500 fertőzést regisztráltak összesen. Ho Si Minh-városban már júniusban korlátozó intézkedéseket vezettek be, melyeket augusztusban tovább erősítettek. Az elérhető konténerek alacsony száma mellett a hajók szállítási árainak robbanásszerű növekedése is problémát jelent a kereskedőknek abban, hogy áruikat eljuttassák Vietnamból a célországokba.

Több iparágban alakult ki ellátási nehézség

A delta kitörése vietnamiak millióinak életét nehezíti meg, az országon belüli ellátási láncokat is megbolygatva. A nagy gyártóközpontként is ismert országban olyan világcégek is gyártatnak, mint a Nike, a Samsung vagy az Adidas, így a helyi problémáik ezen márkák működésére is kihatnak.

A Vietnami Kávé-Kakaó Szövetség felhívására a közlekedési miniszter, Nguyen Van The azt mondta a déli tisztviselőknek, hogy csökkentsék a felesleges adminisztratív akadályokat a mezőgazdasági termékek, például a kávé és a rizs zökkenőmentes szállítása érdekében.

Drágulni fog a kávé

A kávéellátás problémáihoz hozzátartozik az is, hogy Brazíliában a szokatlanul hideg időjárási körülmények és havazások miatt veszélybe került a termés, melyet mindezen túl még szárazságok is sújtottak. Vietnamban robusta kávét készítenek nagy mennyiségben: ez a fajta kerül a legtöbb instant kávéba, eszpresszóba, illetve egyes keverékekbe. Brazília főként arabicát, illetve kisebb mennyiségben robustát exportál.

Mindkét kávéfajta ára nagyon magasra ugrott,

de ebből a fogyasztók egyelőre még nem érezhetnek semmit, mivel a legtöbb beszállítót féléves szerződés köti. Akkor tudhatunk majd többet arról, hogy mekkora áremelkedésre számíthatunk, ha a brazil szüret is lezajlott, illetve az is tisztább lesz, hogy mekkora hatása van a koronavírusnak a vietnami termésre.

Nyitókép: pixabay