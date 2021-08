Az extrém időjárás újabb következménye: egyre drágábbak az élelmiszerek

Az arabica kávé ára egy év alatt megduplázódott, hét éve nem tapasztalt magaslaton jár: az ok a Brazíliában beköszöntő extrém alacsony hőmérsékleteknek tudható be. A cukor árának világpiaci drágulása szintén köthető a brazíliai fagyokhoz, és a búza éra is egye csak emelkedik annak köszönhetően, hogy szárazsággal és rekordmagasságú hőmérsékleti értékekkel kell megküzdeniük a termesztőknek.

Ezek a példák mind azt mutatják meg, hogyan hat a mindennapi életre is a klímaváltozás, a kutatók szerint pedig ez egyre csak romlani fog.

"Az éghajlatváltozás az étkezőasztalunkhoz ül"

- fogalmazott Cynthia Rosenzweig, a Columbia Egyetem Föld Intézetének adjunktusa és vezető kutatója a CNN Businessnek.

Az élelmiszerek ára 31 százalékot emelkedett az elmúlt esztendőben a FAO, az ENSZ élelmiszerügyi szervezete szerint. Az infláció hátterében áll többek között a kínálat szűkössége, melyet az időjárási extremitások okoznak.

"Kétségtelen, hogy az időjárás változásai hatással vannak élelmiszer-ellátásunkra" - mondja Jennifer Bartashus, a Bloomberg Intelligence vezető elemzője, aki a kiskereskedelmi alapanyagok és a csomagolt élelmiszerek területével foglalkozik. Robert Yawgernek, aki már 35 éve dolgozik ezen a piacon, nem ismeretlen a mezőgazdasági árrobbanás, a korábbi fellendülésekkel szemben azonban a mostanit véleménye szerint nem tipikus tényezők, például a feltörekvő piaci kereslet vagy a gyenge amerikai dollár hajtja.

"A múltban nem arról volt szó, hogy egy éghajlati katasztrófa befolyásol mindenkit. Ilyet még nem láttam, mindenki egymásra licitál"

- mondta Yawger, a Mizuho Securities ügyvezető igazgatója.

Az élelmiszer-drágulásnak persze az extrém időjáráson túl további okai is lehetnek. Amerikában ilyen például a munkaerőhiány, a szállítmányozás növekvő árai, illetve a csomagolási költségek emelkedése.

Nyitókép: Pixabay