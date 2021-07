Kapaszkodik vissza a hazai vendéglátás

Az egy évvel ezelőtti extrém alacsony bázishoz képest, valamint az április végi terasznyitás és az iskolák fokozatos újranyitásának hatására májusban 69,8 százalékkal nőtt a vendéglátás forgalmának volumene, 78,8 százalékkal pedig az árbevétele, ugyanakkor a két évvel korábbihoz képest továbbra is elmarad, az árbevétel még 16,3 százalékkal alacsonyabb, ami ugyanakkor lényeges javulás a korábbi hónapokhoz képest – olvasható a Takarékbank vezető elemzőjének közleményében.

Suppan Gergely szerint kifejezetten kedvező, hogy az előzetes pénztárforgalmi adatok alapján

május 20 és június 18 között a vendéglátás árbevétele már 1,2 százalékkal meghaladta a két évvel ezelőtti szintet,

amiben ugyanakkor a vendéglátói árak jelentős emelkedése is szerepet játszik. A következő hónapokban érdemben folytatódhat a vendéglátói szektor helyreállása, hiszen július elejétől már a védettségi igazolvány nélkül is lehetővé vált a vendéglátóhelyek belső helyiségek használata, míg az iskolák további osztályainak megnyitása és az otthoni munkavégzés visszaszorulása miatt fellendült a munkahelyi és iskolai menzák forgalma is.

Azonban a teljes helyreálláshoz a nemzetközi turizmus helyreállása is szükséges, ami csak fokozatos lehet – emeli ki a szakértő. Egyes országokkal megkötött kölcsönös megállapodások az oltási igazolványokról lassan elindíthatja a külföldi utazásokat is, további javulás az európai vakcinaigazolvány bevezetésével várható, azonban az Európán kívüli vendégek fogadása még kérdéses. Nagyobb hazai sportrendezvények már jelentősebb számú külföldi nézőt vonzhatnak, csakúgy, mint egyes őszre tervezett nagyrendezvények, amelyek szintén növelhetik a külföldiek itthoni fogyasztását. Ugyanakkor számos tömegfesztivál idén még elmarad, így az ebből származó vendéglátóhelyi forgalom továbbra is kiesik, így

a vendéglátás teljes helyreállása csak a következő években várható.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila