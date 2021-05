3G: már a bevezetéskor sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket?

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a 3G-szabvány már a bevezetésekor sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A 4G spektrumhatékonyabb, azaz frekvenciaarányosan nagyobb adatátvitelt tesz lehetővé, és energiahatékonyabb, tehát környezeti szempontokból is előnyösebb. A megfelelő készülékkel nagyságrendekkel jobb felhasználói élményt tesz lehetővé.

Drozdy Győző, a Telenor tanácsadója arról beszélt, hogy készülékváltásnál jelentősen megugrik az adatforgalom. Egész egyszerűen azért, mert

nőni fog a felhasználó igénye-elvárása arra vonatkozóan, hogy minél gyorsabban kapja meg az információt, ezáltal pedig az élmény is jobb lesz,

és többet fogja használni a mobiltelefonját internetezésre. „Tehát igenis, mi várunk piacbővítést attól, hogy egy finom kis noszogatás történik abba az irányba, hogy 4G-re váltsanak az ügyfelek. Hogy ebből hogyan lehet árbevételt csinálni, az már egy sokkal nehezebb kérdés” – tette hozzá a szakember.

Kollár Péter, az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztályának közgazdasági szabályozási munkatársa szerint, aki internetezik a mobiltelefonján, az alapvetően 4G-t használ, és már kezd terjedni az 5G is.

„Szép, szép, hogy mindig új technológiákat vezetünk be, de az valószínűleg nem fog úgy menni, ha a régieket nem tudjuk kivezetni.”

Mint kiemelte, az 5G, valamint a fejlesztés alatt álló 6G funkcionalitásában előrébb jár az elődeinél, ezért is vezették be. Jóval előrébb járnak funkcionalitásban és a frekvenciagazdálkodás szempontjából is lényeges spektrális hatékonyságuk – vagyis hogy 1 kHz-en hány bitet lehet átvinni – miatt.

A hangminőség is lényeges

Hegedűs András, a Telekom szabályozási szakértője fontosnak nevezte azt, hogy az ügyfelek telefonján a hangminőség is jó legyen. Vagyis ha valamikor a 3G hálózatok kivezetésre kerülnek, azok az ügyfelek is képesek legyenek majd telefonálni, akik nem rendelkeznek olyan készülékkel, ami képes a 4G hangra (VoLTE). Ezt a 2G hálózat továbbra is fogja biztosítani – jegyezte meg.

A Vodafone vállalati termékfejlesztési és elemzési igazgatója azt emelte ki, hogy amikor a 3G „sunset”-ről esik szó, érdemes szegmentáltan kezelni az érintett ügyfeleket. Teljesen más módszerekkel kell ugyanis megközelíteni és edukálni például a lakossági és a vállalati ügyfeleket, vagy pedig az IoT és az M2M technológiákat (az internetre kötött eszközöket és az egymással kommunikáló gépeket) használókat, majd pedig átvezetni őket a harmadikból a negyedik generációs szolgáltatásokba – fogalmazott Kovács Ákos.

A hírközlési hatóság néhány hónappal ezelőtt felhívta az érintett állami szervek, állami vállalatok és önkormányzatok, valamint a legforgalmasabb készülékértékesítők figyelmét, hogy készüljenek fel a 3G kivezetésére. Vegyék számba, hogy milyen informatikai, távközlési megoldásaik használják ezt a technológiát és gondolják át, miként üzemelnek majd a hálózatok lekapcsolása után.

